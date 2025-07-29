電話號碼疑遭濫用 高市水利局：將報案由警調查

有網友質疑近期出現以台中市長盧秀燕名義散布的不實簡訊，追查號碼來源，疑與高雄市水利局有關。水利局今天澄清表示，目前都在忙應變作業，待應變中心解除開設後將報案由警方調查。

有網友在社群平台發文表示，近來有收到疑似以盧秀燕為名義的不實簡訊，質疑是遭到冒名造謠。網友追查簡訊的號碼，發現屬於高雄市水利局。不過也有網友認為，該號碼可能只是廣告公司簡訊系統的共用號碼，並非高雄市水利局。

對此，高雄市水利局今天表示，目前高市府辦理豪雨應變中心一級開設，所有工作重點皆以防汛應變為主，目前水利局都在執行應變工作，因此會在應變中心解除開設後，再儘速親至刑大完成報案程序。

水利局表示，此案須由水利局至刑大報案並製作筆錄完成後，刑大才會啟動調查作業。因此網路社群的訊息真假，將報案後由警方協助調查釐清。