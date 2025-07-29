快訊

監察院公布政治獻金專戶賸餘 2024總統候選人餘額曝光

未來將採購超過10萬架無人機 審計部示警訓能、訓場不足

電話號碼疑遭濫用 高市水利局：將報案由警調查

中央社／ 高雄29日電

有網友質疑近期出現以台中市長盧秀燕名義散布的不實簡訊，追查號碼來源，疑與高雄市水利局有關。水利局今天澄清表示，目前都在忙應變作業，待應變中心解除開設後將報案由警方調查。

有網友在社群平台發文表示，近來有收到疑似以盧秀燕為名義的不實簡訊，質疑是遭到冒名造謠。網友追查簡訊的號碼，發現屬於高雄市水利局。不過也有網友認為，該號碼可能只是廣告公司簡訊系統的共用號碼，並非高雄市水利局。

對此，高雄市水利局今天表示，目前高市府辦理豪雨應變中心一級開設，所有工作重點皆以防汛應變為主，目前水利局都在執行應變工作，因此會在應變中心解除開設後，再儘速親至刑大完成報案程序。

水利局表示，此案須由水利局至刑大報案並製作筆錄完成後，刑大才會啟動調查作業。因此網路社群的訊息真假，將報案後由警方協助調查釐清。

水利局 高雄市

延伸閱讀

促盧市府發錢？網傳「台中普發4萬」挨告 議員批：打壓言論自由

疑網友造謠盧秀燕假簡訊 高雄水利局「號碼遭濫用」已報警

大罷免726完封 戴錫欽：賴清德當掉、盧秀燕2028更多期待

台中獲2024國際碳揭露專案A級城市 盧秀燕：空氣品質也改善

相關新聞

大罷免慘敗輸在普發1萬？醫揭真相 曝1關鍵害罷團過度期待

726大罷免遭全面否決，泛綠陣營多將敗因歸咎於藍委通過普發現金1萬元，但醫師、時事評論家沈政男認為，敗因並非普發，而是罷...

屏東勝利星村、王船文化館 獲國家卓越建設獎最高榮譽

2025國家卓越建設獎於今日在舉行頒獎典禮，屏東縣的文化建設奪下7項獎座，包括2項卓越獎與5項金質獎，其中勝利星村與王船...

2025南方治理平台首長會議 因南台雨災暫緩舉行

2025南方治理平台首長會議原定7月29日下午兩點將於澎湖登場，七縣市將共議海洋保育、環境永續、綠色旅遊與財政修法，實踐「跨域共榮 永續大南方」。不過因為南台灣近日雨災嚴重，已經決定暫緩舉行。 「2

西南氣流挾豪雨襲高雄 林欽榮要求水利局提高戒備

受西南氣流強烈影響，高雄市自今天清晨起降下間歇性強降雨，高雄市長陳其邁今上午赴沿海地區視察，副市長林欽榮也在下午前往視察...

高雄柴山湧泉「水泉花」盛況再現 濃烈乳白色讓人驚艷

高雄柴山擁有天然湧泉，近日幾波強降雨後，溝渠出現濃烈的乳白色水流，奇特景觀讓人驚艷，也有人聞到強烈味道，誤以為是家庭廢水...

高雄廣設電子紙智慧站牌 「無法儲值卡片」 民眾嘆不便

高雄市近年在市區設置「太陽能電子紙智慧型站牌」，今年全市數量將超過200座，新式節能站牌提供乘車民眾查詢到站時間和公車路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。