屏東勝利星村、王船文化館 獲國家卓越建設獎最高榮譽
2025國家卓越建設獎於今日在舉行頒獎典禮，屏東縣的文化建設奪下7項獎座，包括2項卓越獎與5項金質獎，其中勝利星村與王船文化館分別獲得2類卓越獎；屏菸1936文化基地的文資建材庫房則獲得2類金質獎。
「國家卓越建設獎」是國內最具指標性的建築大獎，勝利星村與王船文化館分別榮獲最佳維護管理類、最佳環境文化類最高榮譽「卓越獎」；屏菸1936文化基地的文資建材庫房也同時獲得最佳規畫設計類及環境文化類金質獎。
縣府文化處表示，王船文化館2022年獲得最佳規畫設計金質獎，今年更上一層樓獲得環境文化類卓越獎及最佳施工品質金質獎。王船文化館是傳承與推廣屏東迎王平安祭的重要基地，兼具典藏、展示、研究及教育功能，為國定民俗的保存與教育扎根。
勝利星村創意生活園區2021年獲得最佳環境文化類卓越獎，今年再獲得最佳維護管理類卓越獎。根據交通部觀光署統計資料庫，2024年勝利星村攀升為屏東縣第二大熱門旅遊景點，2025年第一季更以逾262萬人次躍居第一，獲得民眾肯定。
屏菸1936文化基地近年屢獲國內外設計大獎，今年再摘國家卓越建設獎4項金質獎，包括最佳維護管理類、屏菸探索館修復及再利用工程榮獲最佳規畫設計；文資建材庫房則囊括最佳規畫設計及最佳文化環境。
文化處表示，去年啟用的文資建材庫房原為菸葉廠11號倉庫，館內保存拆卸後的各式建材，並透過再利用及重製賦予老物件新生命，結合文資教育推廣，打造兼具休憩、圖書閱讀及小型集會的多功能空間，讓產業遺產以嶄新面貌融入民眾生活。
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