快訊

陳忠慶、周台英29研究案含血液樣本 教部將赴台大、北市大清查

獨／遭游盈隆抓戰犯「該辭立委」 沈伯洋：要罵我就罵

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

屏東滿州預計撤離51人 小琉球船班延長停航至31日

中央社／ 屏東縣29日電

受西南氣流及颱風外圍環流影響，今天恆春半島豪雨。截至下午3時30分，滿州鄉分水嶺社區已撤離41人，預計晚間再撤10人；小琉球船班則延長停航至31日全天。

依中央氣象署資訊，今天截至下午3時30分，累計雨量最高前10名皆在恆春半島，第1名為恆春大坪頂測站271.5毫米。安全起見，屏東縣政府實施預防性撤離，陸續將滿州鄉分水嶺族人安置至收容旅館。

屏東縣長周春米下午到小丑魚度假村探視撤離族人，她表示，目前已有41名族人進駐收容中心，晚間還有10名陸續入住，感謝鄉親配合，已責請鄉長及社會處盡最大能量，照顧撤離民眾，讓鄉親在撤離過程中感受到溫暖與友善。

周春米表示，近2年縣府安排族人在撤離時入住旅館或旅宿中心，以確保有良好生活環境。雖已規劃闢地興建永久屋，但因程序較為複雜，在永久屋選址、程序、土地與經費取得，以及分水嶺住戶分配，皆須透過完善法律制度辦理，目前陸續推進中。在重新建置安全空間同時，希望鄉親在天災來臨時，能配合撤離至安全地點。

縣府表示，縣道199（34K+500）上邊坡坡面崩塌，已搶通1車道，但仍持續有落石掉落，並派員交管中，提醒用路人提早改道或配合交管通行。此外，根據中央氣象署預估，強降雨明天仍影響屏東縣，提醒民眾務必做好相關防災措施。

至於往返小琉球的交通船，因今天上午出現2.3公尺浪高，中午過後即停駛，30、31日預計浪況不佳，皆全天停航。

族人 小琉球

延伸閱讀

預估強降雨周春米視察滯洪池 滿州預防性撤離

屏東雨勢超過150毫米 周春米視察滯洪設施：安全考量停班課

台灣盃火箭競賽決賽登場 屏縣府直播感受震撼

【重磅快評】太空港吃大電 陳其邁還有本錢多燒煤？

相關新聞

2025南方治理平台首長會議 因南台雨災暫緩舉行

2025南方治理平台首長會議原定7月29日下午兩點將於澎湖登場，七縣市將共議海洋保育、環境永續、綠色旅遊與財政修法，實踐「跨域共榮 永續大南方」。不過因為南台灣近日雨災嚴重，已經決定暫緩舉行。 「2

西南氣流挾豪雨襲高雄 林欽榮要求水利局提高戒備

受西南氣流強烈影響，高雄市自今天清晨起降下間歇性強降雨，高雄市長陳其邁今上午赴沿海地區視察，副市長林欽榮也在下午前往視察...

高雄柴山湧泉「水泉花」盛況再現 濃烈乳白色讓人驚艷

高雄柴山擁有天然湧泉，近日幾波強降雨後，溝渠出現濃烈的乳白色水流，奇特景觀讓人驚艷，也有人聞到強烈味道，誤以為是家庭廢水...

高雄廣設電子紙智慧站牌 「無法儲值卡片」 民眾嘆不便

高雄市近年在市區設置「太陽能電子紙智慧型站牌」，今年全市數量將超過200座，新式節能站牌提供乘車民眾查詢到站時間和公車路...

屏東雨勢超過150毫米 周春米視察滯洪設施：安全考量停班課

受西南氣流與低壓帶影響屏東縣嚴防豪雨成災，縣長周春米從北到南巡視鹽埔、崁頂、東港、恆春等地防水滯洪設施。今天屏東雨量集中...

高雄輕軌「觀光運量下降」通學運量提升 2大關鍵待考驗

高雄輕軌今年上半年因吉伊卡哇展期較黃色小鴨短，導致「觀光運量」下降，但上半年總體運量已突破667萬人次，搭乘輕軌通學、就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。