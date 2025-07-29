屏東滿州預計撤離51人 小琉球船班延長停航至31日
受西南氣流及颱風外圍環流影響，今天恆春半島豪雨。截至下午3時30分，滿州鄉分水嶺社區已撤離41人，預計晚間再撤10人；小琉球船班則延長停航至31日全天。
依中央氣象署資訊，今天截至下午3時30分，累計雨量最高前10名皆在恆春半島，第1名為恆春大坪頂測站271.5毫米。安全起見，屏東縣政府實施預防性撤離，陸續將滿州鄉分水嶺族人安置至收容旅館。
屏東縣長周春米下午到小丑魚度假村探視撤離族人，她表示，目前已有41名族人進駐收容中心，晚間還有10名陸續入住，感謝鄉親配合，已責請鄉長及社會處盡最大能量，照顧撤離民眾，讓鄉親在撤離過程中感受到溫暖與友善。
周春米表示，近2年縣府安排族人在撤離時入住旅館或旅宿中心，以確保有良好生活環境。雖已規劃闢地興建永久屋，但因程序較為複雜，在永久屋選址、程序、土地與經費取得，以及分水嶺住戶分配，皆須透過完善法律制度辦理，目前陸續推進中。在重新建置安全空間同時，希望鄉親在天災來臨時，能配合撤離至安全地點。
縣府表示，縣道199（34K+500）上邊坡坡面崩塌，已搶通1車道，但仍持續有落石掉落，並派員交管中，提醒用路人提早改道或配合交管通行。此外，根據中央氣象署預估，強降雨明天仍影響屏東縣，提醒民眾務必做好相關防災措施。
至於往返小琉球的交通船，因今天上午出現2.3公尺浪高，中午過後即停駛，30、31日預計浪況不佳，皆全天停航。
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