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西南氣流挾豪雨襲高雄 林欽榮要求水利局提高戒備
受西南氣流強烈影響，高雄市自今天清晨起降下間歇性強降雨，高雄市長陳其邁今上午赴沿海地區視察，副市長林欽榮也在下午前往視察後勁溪、曹公新圳等地，他要求水利局提高戒備，同時呼籲市民若遇強降雨或積水情形，應避免外出並遠離低窪地區。
林欽榮表示，面對突如其來的強降雨，高雄市府已啟動一級防汛機制，水利局第一時間完成各抽水站機組測試與人員待命，他也已指示水利局將於7月31日開工進行八涳橋的改建工程需特別加強交維工作及便橋的加速興建。
中央氣象署持續針對高雄地區發布豪大雨特報，為確保防汛作業正常運作、守護市民生命財產安全，林欽榮今天下午前往仁武八涳橋，實地視察後勁溪、曹公新圳等渠道排水狀況，並要求水利局提高戒備、嚴陣以待。
林欽榮除肯定水利局積極推動橋梁改建作業，同時也要求水利局持續辦理後勁溪瓶頸段改善。他提到，極端氣候已成常態，市府將持續強化區域排水整備，提升調度應變速度，確保災害發生時能迅速動員、降低損害。
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