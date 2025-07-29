2025南方治理平台首長會議 因南台雨災暫緩舉行

2025南方治理平台首長會議原定7月29日下午兩點將於澎湖登場，七縣市將共議海洋保育、環境永續、綠色旅遊與財政修法，實踐「跨域共榮 永續大南方」。不過因為南台灣近日雨災嚴重，已經決定暫緩舉行。

「2025南方治理平台首長會議」原定在澎湖縣澎澄飯店玄武宴會廳隆重舉行。來自高雄市、臺南市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、臺東縣與澎湖縣等七縣市首長將齊聚澎湖，展開深度交流與實務對談，攜手擘劃南台灣區域發展藍圖，朝「跨域共榮 永續大南方」目標邁進。

此次會議由澎湖縣主辦，本次首長會議為「2025南方治理平台」年度系列的重要場次，前期幕僚準備已於今年4月25日由澎湖縣副縣長林皆興主持，召開第一次幕僚長會議。與會者包括嘉義縣政府秘書長羅木興、高雄市研考會主委陳博洲、臺南市政府參事韓榮華、臺東縣政府參議郭建成、屏東縣研考處長謝孟良、嘉義市智慧科技處代理處長曾江評，以及多位中央部會代表，共同聚焦四大議題：海洋生態保育、環境永續（廢棄物處理）、綠色旅遊、與財政收支劃分法修正。

在海洋保育方面，澎湖縣提出「海龜卵窩沙溫監測及性別比例平衡保育計畫」，以設置「沙灘降溫生態緩衝區」方式保護海龜繁殖棲地，並與中央共享沙溫數據，提升整體保育成效；環境永續部分則由嘉義市提案，建立跨縣市廢棄物處理合作機制，共同處理廢棄物與焚化底渣。

綠色旅遊方面，各縣市共同推動「碳標籤旅館推廣」及「跨古論今•低碳綠行大南方」等方案，鼓勵低碳旅行與文化教育融合，帶動永續觀光；在財政議題上，澎湖主張將海域面積與保育責任納入財政收支劃分法指標，並聯合臺南、嘉義縣市、屏東共同向中央建議修法，期望實現區域均衡發展。

林皆興副縣長強調，2025年系列會議以「跨域共榮 永續大南方」為主軸，透過治理平台凝聚南部七縣市合作能量，創造共享共榮的發展模式。

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