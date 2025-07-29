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高雄柴山湧泉「水泉花」盛況再現 濃烈乳白色讓人驚艷

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
幾波強降雨之後，高雄柴山出現硫化湧泉，居民俗稱「水泉花」乳菌也出現了，需要細心觀察才能發現。圖／高雄市柴山會提供
幾波強降雨之後，高雄柴山出現硫化湧泉，居民俗稱「水泉花」乳菌也出現了，需要細心觀察才能發現。圖／高雄市柴山會提供

高雄柴山擁有天然湧泉，近日幾波強降雨後，溝渠出現濃烈的乳白色水流，奇特景觀讓人驚艷，也有人聞到強烈味道，誤以為是家庭廢水臭味。高雄柴山會解密，這種湧泉稱為「硫化湧泉」，由地底數百種微生物、石灰岩與湧泉聯手創造的特殊地景，隨之現身的「水泉花」更是少見的盛況。

柴山主要由隆起的珊瑚礁石灰岩構成，農業部調查全國湧泉發現，珊瑚礁石灰岩多孔隙，雨水入滲後形成伏流水，若逢雨季累積足夠雨量，伏流水從岩石裂縫處流出形成湧泉群；位於北柴山步道附近的「龍巖冽泉」最壯觀，名列清朝鳳山八景之一。

近日多波強降雨後，柴山湧泉再現，北壽山停車場附近約50公尺水渠甚至出現乳白色「硫化湧泉」，不僅散發硫化氫特殊氣味，水中也出現如蕾絲般長條、摸起來軟軟的乳菌，居民俗稱「水泉花」，是一種生活於含硫水域的細菌。

高雄市柴山會總幹事楊聘育表示，硫化湧泉是地底數百種微生物、石灰岩與湧泉聯手創造的特殊地景，隨硫化湧泉出現的水泉花也很特別，若乾季水少，水泉花量就少，僅少少地漂在水面，近日強降雨後，水泉花特別明顯。

楊聘育說，在滯洪池工程施工後，曾擔心昔日渠底滿是水泉花的盛況消失，所幸今年盛況再現，不過這兩天雨量太多，水勢盛大不適合觀察，建議過幾天再去。

幾波強降雨之後，高雄柴山出現硫化湧泉，居民俗稱「水泉花」乳菌也出現了，近日強降雨後，水泉花特別明顯。圖／高雄市柴山會提供
幾波強降雨之後，高雄柴山出現硫化湧泉，居民俗稱「水泉花」乳菌也出現了，近日強降雨後，水泉花特別明顯。圖／高雄市柴山會提供

柴山 珊瑚礁 強降雨

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