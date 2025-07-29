高雄廣設電子紙智慧站牌 「無法儲值卡片」 民眾嘆不便

高雄市近年在市區設置「太陽能電子紙智慧型站牌」，今年全市數量將超過200座，新式節能站牌提供乘車民眾查詢到站時間和公車路線，但不少民眾抱怨站牌缺乏即時查詢卡片餘額和加值功能，多次面臨上車後發現餘額不足的窘境，市議員也說桃園市早在2年已首創智慧站牌結合自動加值卡片功能，高雄市應比照跟進。

高雄市目前已設置117處太陽能電子紙智慧型站牌，該站牌無電力來源，以太陽能取代台電供電，能解決過往埋管接電的困難，多功能面板具備公車動態資訊、翻頁式路線圖資訊顯示且節能易安裝，交通局今年將再新增200處電子紙智慧站牌。但市議員張博洋認為，智慧型站牌不具備即時查詢卡片餘額、加值功能，恐讓便利性大減分，

張博洋表示，部分公車站周邊缺乏便利商店、捷運站等儲值管道，導致旅客面臨交通卡餘額不足而無法即時搭乘窘境，為提升搭乘公共運輸便利性，建議參考外縣市做法，在智慧公車站牌導入儲值及餘額查詢功能，讓民眾直接在站牌靠卡儲值或查詢餘額，減少不便情形，提升公共運輸系統友善度，促進大眾運輸使用率。

陳姓民眾表示，他平時不會使用電子支付功能，每次搭公車、使用悠遊卡前，都要再次確認卡片餘額，若新式公車站牌能提供即時查詢、甚至儲值功能，會是相當貼心的服務；他曾經搭上公車後發現餘額不足，手邊沒有零錢之下，只能向同車民眾借錢，否則只能無奈下車，另尋儲值場所。

桃園市目前已設置超過800處獨立式智慧站牌，皆可提供悠遊卡和一卡通「餘額查詢」服務，2023年更獨步全台，首創在獨立智慧型站牌引進悠遊聯名卡「自動加值」功能，民眾卡片感應後餘額低於100元，系統會從連結悠遊付帳戶或銀行存款帳戶中，自動加值500元，零手續費，加值後無法取消。張博洋認為高市應加速跟進。