高雄捷運工程防汛準備 輕軌系統營運正常

高雄市正在進行捷運黃線等工程，市府捷運局今天表示，因應豪雨整備，各項防災措施及交維警示正常維持，工區也定期巡查回報，確保沿線交通順暢。此外，輕軌系統今天也正常營運。

高雄市捷運局長吳嘉昌今天前往視察捷運工程豪雨整備情形，及高雄輕軌各重點路段視察營運情況，關注沿線雨豆樹、小葉欖仁保全措施與排水系統運作狀況。

因應豪雨整備，捷運工區路段劃分責任區域，定期巡查回報以迅速排除障礙。另外，工區範圍內側溝皆派員定期清疏，以確保颱風豪雨排水順暢。由於Y16車站緊鄰寶業里滯洪池，豪雨前已逐一檢視圍籬固定、側溝清疏、交維警示等。

此外，高雄捷運公司也針對高雄輕軌啟動豪雨應變機制，派員巡查全線軌道、變電站及車站設施，確保無淹水、樹倒或電力異常狀況。今天上午輕軌系統營運正常，僅因風雨狀況彈性調整班距。

捷運局表示，輕軌美術館路段的小葉欖仁等樹群，今天上午豪雨巡檢結果顯示，包括小葉欖仁在內的喬木皆無傾倒、斷裂或鬆動等異常情形，樹體穩固、排水狀況亦屬穩定，顯示先前部署的護根及排水工程發揮效用。

吳嘉昌表示，豪雨期間，開車騎車行經捷運工區應減速慢行。捷運局也將持續強化輕軌的防災韌性，導入智慧監測技術，與專業樹木保護團隊合作，確保交通設施與市民休憩空間的安全與永續。