陳其邁視察防汛 提醒市民仍有豪雨應避免赴低窪區

受西南氣流影響，中央氣象署發布豪雨特報，高雄市今天停班停課，災害應變中心一級開設。市長陳其邁提醒市民，氣象署預測今、明2天仍有豪雨或局部大豪雨，應避免前往低窪地區，以確保安全。

陳其邁今天前往茄萣、永安、彌陀與梓官等沿海地區，實地巡視抽水站與排水設施整備情形，另也到彌陀區舊港橫路與梓官區梓官路，視察當地側溝清疏作業。

茄萣區金鑾宮鄰近出海口、地勢低窪，長年受大潮與海水倒灌影響，易發生積淹水情形。市府水利局表示，已針對當地排水瓶頸，爭取中央補助新台幣1640萬元，分2標辦理改善工程，工程預計於年底前陸續完工。

陳其邁指示工程加速完工發揮效益，並要求水利局再調查其他沿海與低窪地區，提出大潮期間防潮改善對策。陳其邁在永安區永達與舊港抽水站視察時，也指示水利局逐一檢查抽水設備保養狀況與現場值勤人員配置。

此外，市府環保局今天動員499人次、各式車輛112車次進行市區主要道路側溝、洩水孔清疏，清疏長度41.07公里、清除路旁洩水孔堵塞5567件及清除溝蓋堵塞3854件、合計清除廢棄物59.3公噸，各區清潔隊並持續整備待命。

陳其邁提醒市民，氣象署預測今、明2天仍有豪雨或局部大豪雨等級降雨，應持續關注氣象署與市府發布的最新資訊，避免於強降雨期間前往排水、河川、湖泊等低窪地區，以確保人身安全。