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屏東雨勢超過150毫米 周春米視察滯洪設施：安全考量停班課

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣長周春米（紅衣者）從北到南巡視鹽埔、崁頂、東港、恆春等地防水滯洪設施。記者潘奕言／攝影
屏東縣長周春米（紅衣者）從北到南巡視鹽埔、崁頂、東港、恆春等地防水滯洪設施。記者潘奕言／攝影

受西南氣流與低壓帶影響屏東縣嚴防豪雨成災，縣長周春米從北到南巡視鹽埔、崁頂、東港、恆春等地防水滯洪設施。今天屏東雨量集中在恆春半島，其他地方雨量不如預期，周春米表示，因確認今天雨量將超過350毫米標準，考量縣民安全決定停班停課

依據中央氣象署統計，截至中午1時止，全台累積雨量前17名都在恆春半島，其中雨量最高為恆春大坪頂271毫米，另外包括恆春、車城、滿州、牡丹等鄉鎮多處累積雨量都超過150毫米。

周春米今日前往鹽埔鄉大仁滯洪池、崁頂鄉溪洲溪排水崁頂支線護岸、東港鎮大潭社區、恆春水資源回收中心以及湖內路易淹水區視察，確認滯洪池進度與抽水設施運作情形，

鹽埔鄉大仁滯洪池15.3公頃，啟用後歷經凱米、山陀兒、康芮及丹娜絲等颱風，累計雨量最高達1000毫米，大仁排水支線均未再發生淹水，成功改善科大周邊逢雨必淹的情況。

崁頂鄉溪洲溪排水崁頂支線護岸改善工程，目前滯洪池及新闢渠道土方已開挖約60%，預計明年4月完工，總滯洪量16.9萬噸。今年6月豪雨及丹娜絲颱風期間滯洪池已提前發揮蓄洪功效，避免下游北勢村及港東村淹水。

東港大潭因地勢低窪、排水系統不足，長期逢雨必淹，縣府規畫滯洪池及抽水設施，增設地下箱涵576公尺、雨水調節池及抽水站房，目前工程進度78.63%，預計明年2月完工，將改善社區積淹水問題。

今天屏東縣停班停課一天，不過雨量不如預期，周春米表示，縣府團隊昨日召開防災會議，確認今天雨量將超過350毫米標準，已因決議停班停課，保障縣民安全。目前滿州鄉分水嶺族部落已陸續安置到收容旅館，縣府將協助孤島與原鄉村民進行撤離。

屏東縣長周春米（左）從北到南巡視鹽埔、崁頂、東港、恆春等地防水滯洪設施。記者潘奕言／攝影
屏東縣長周春米（左）從北到南巡視鹽埔、崁頂、東港、恆春等地防水滯洪設施。記者潘奕言／攝影
屏東縣長周春米（紅衣者）從北到南巡視鹽埔、崁頂、東港、恆春等地防水滯洪設施。記者潘奕言／攝影
屏東縣長周春米（紅衣者）從北到南巡視鹽埔、崁頂、東港、恆春等地防水滯洪設施。記者潘奕言／攝影

雨量 恆春 停班停課

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