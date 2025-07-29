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高雄輕軌「觀光運量下降」通學運量提升 2大關鍵待考驗

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄輕軌今年上半年因吉伊卡哇展期較黃色小鴨短，導致「觀光運量」下降，但上半年總體運量已突破667萬人次，搭乘輕軌通學、就醫的運量均相較去年成長。圖／高雄市捷運局提供
高雄輕軌今年上半年因吉伊卡哇展期較黃色小鴨短，導致「觀光運量」下降，但上半年總體運量已突破667萬人次，搭乘輕軌通學、就醫的運量均相較去年成長。圖／高雄市捷運局提供

高雄輕軌今年上半年因吉伊卡哇展期較黃色小鴨短，導致「觀光運量」下降，但上半年總體運量已突破667萬人次，搭乘輕軌通學、就醫的運量均相較去年成長，顯示輕軌已逐漸走入民眾生活。但專家和民眾仍指出輕軌若要提升非通學的上班通勤族使用意願，「增班」和「提速」是2大關鍵。

根據統計，今年上半年1至6月，輕軌總運量已突破667萬人次，相當於日均達3.69萬，通學、就醫旅次也突破158萬人次，比去年同期成長17％。捷運局表示，通學運量成長14.68%，沿線經過的高雄高工、樹德家商、瑞祥高中、中華藝校，到高師附中、三信家商，道明中學與大榮高中等，上下學時段皆有大量學生族群搭乘輕軌。

此外，高市瑞祥醫院、民生醫院、聯合醫院、市中醫院等沿線醫療院所，使輕軌「就醫運量」成長17.44%，同時醫療工作人員通勤比重也持續上升。臉書「高雄好過日」表示，高雄市上半年由於吉伊卡哇展期較黃色小鴨短等原因，輕軌的「觀光運量」下降，但這部分的運量由通勤運量彌補，顯示輕軌走入市民生活，是可喜的現象。

但「高雄好過日」也提及，要再提升非通學的上班通勤族使用意願，輕軌增班和提速還是重要前提。高市捷運局過去曾表示，目前輕軌24組列車足夠營運使用，市長陳其邁已表示行文給交通部爭取經費，預計加購14輛列車，尖峰時段班距可望從10分鐘縮短為6分鐘。

不少民眾表示真的要多買車，增加班次，「如果提速的話，搭乘意願會增加很多，現在的速度對趕時間的通勤族沒有吸引力，騎腳踏車都能海放輕軌」、「增添車輛，縮短班距是第一優先，班距太長了，尖峰還要5到8分鐘」、「提速可能沒辦法，因為增速容易引起重大交通事故」。

高雄輕軌今年上半年因吉伊卡哇展期較黃色小鴨短，導致「觀光運量」下降，但上半年總體運量已突破667萬人次，搭乘輕軌通學、就醫的運量均相較去年成長。圖／高雄市捷運局提供
高雄輕軌今年上半年因吉伊卡哇展期較黃色小鴨短，導致「觀光運量」下降，但上半年總體運量已突破667萬人次，搭乘輕軌通學、就醫的運量均相較去年成長。圖／高雄市捷運局提供

班距 通勤族 高雄輕軌

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