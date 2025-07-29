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2公園棄養鴨鵝成群 屏縣府圍捕

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東市萬年公園及復興公園棄養鴨鵝經自然繁殖後倍數成長，縣府26日起委託專業團體圍捕。圖／縣府提供
屏東市萬年公園及復興公園棄養鴨鵝經自然繁殖後倍數成長，縣府26日起委託專業團體圍捕。圖／縣府提供

屏東市萬年公園及復興公園近年來遭民眾棄養鴨鵝，經自然繁殖後倍數成長致鴨鵝成群，縣府邀相關單位協商並持續觀察水質變化，決議進行減量作業，委外圍捕後開放認養；附近居民支持縣府人道處理，議員則建議建立管理策略，避免問題重演。

萬年及復興公園因鴨鵝繁殖與棄養，導致公園鵝鴨數量激增，不僅造成水質惡化、步道髒亂，還衍生民眾撿蛋等問題，縣府為維持環境，經1個月公告，勸導原飼主取回，因公告屆期，由縣府委託「台灣鳥類救援協會」展開圍捕作業。

屏東縣政府解釋，圍捕人員依鴨鵝習性，於傍晚進行圍捕，安置後安排獸醫檢疫，之後將開放民眾認養且須持續追蹤6個月，移除作業結束後，萬年公園會留置約10隻綠頭鴨或鴛鴦，復興公園留置約30隻。

家住復興公園附近的吳姓民眾表示，公園中有鴨鵝水禽能讓公園更添生氣，但太多真的會造成困擾，像踩到糞便等等。支持縣府人道處理鴨鵝過多問題，也希望大家發揮公德心，不要再隨意棄養造成問題。

縣議員陳揚表示，縣府委託具經驗的鳥類救援團體協助，並進行公開透明的資訊說明與後續追蹤，他給予基本尊重與支持，他建議縣府建立常態性、科學化的野生動物管理策略，避免類似問題重演。

工務處表示，民眾在公園內任意餵養動物、棄養動物，違反動物保護法及屏東縣公園管理自治條例，兩者皆有行政裁罰，請民眾勿輕忽試法，若有民眾想認養鴨鵝，可洽詢「台灣鳥類救援協會」。

棄養 鴨子 屏東縣政府

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