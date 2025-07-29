高雄寵物殯葬區 遭批宣傳不足

高雄未有合法營運的寵物殯葬業者，市府動保處4年前在燕巢首創「深水寵愛憶生園區」，但近3年來僅服務64案，占全市犬貓比率不到1%，市議員認為宣傳不足，且拋灑費用市民並無優惠，誘因不足，要求市府檢討，對此動保處允諾加強宣導、提供減免優惠。

市府動保處解釋，寵愛憶生園區依規定只提供設籍高雄市飼主，目前飼主只要完成寵物登記，且已為寵物完成死亡除戶，樹葬、灑葬可減免500元。

高雄市為解決寵物屍體焚化後骨灰存放問題，2021年在燕巢區深水段軍人公墓前打造全國首座合法「寵物樹葬與灑葬合法專區」，面積近2500平方公尺，設3500個骨灰穴位的樹葬植存區、灑葬區。

飼主在登記寵物死亡後，完成除戶便能在園區拋灑或植存，上面再覆土恢復原貌，且不得舉行祭拜或焚燒紙錢，也不得設立紀念標誌、記號或有其他破壞原有景觀環境的行為。

市議員發現，專區開設後，2023年僅服務25件（樹葬22件、灑葬3件)、2024年35件（樹葬33件、灑葬2件），而今年至今僅有4件（樹葬2件、灑葬2件），除宣傳不足外，拋灑需要3500元、植存4500元，市民並無優惠，誘因不足。

市議員鄭孟洳指出，高雄市目前未有合法營運的寵物殯葬業者，唯一公營的「寵愛憶生」園區，近年使用率偏低，高市動保處應加強宣傳，且市民並無優惠，建議將寵物登記與高雄數位市民卡整合，並推出寵物安葬優惠補助，提高合法安葬誘因，也減輕飼主負擔。

飼主直言，將狗狗骨灰植存在合法園區可以長年追思，並隨著園區草木茁壯，感覺狗狗沒有真的離開；不過，相較殯葬業者能提供簡易的追思儀式，但高市的合法專區全面禁止，有些不近人情，希望能改善。

動保處回應，高雄數位市民卡已提供綁定寵物登記，飼主可以用該系統為寵物建檔，上傳大頭照、記錄寵物生驅蟲、洗澡、就醫紀錄、紀念日等，未來會多利用假日活動宣導寵物登記和樹葬、灑葬合法專區。