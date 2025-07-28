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可愛卻遭棄養！屏東2公園鴨鵝「繁衍成群」 縣府圍捕

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東市萬年公園及復興公園棄養鴨鵝經自然繁殖後倍數成長，縣府26日起委託專業團體進行圍捕。圖／縣府提供
屏東市萬年公園及復興公園棄養鴨鵝經自然繁殖後倍數成長，縣府26日起委託專業團體進行圍捕。圖／縣府提供

屏東市萬年公園及復興公園近年來遭民眾棄養鴨鵝，經自然繁殖後倍數成長致鴨鵝成群，縣府召集相關單位協商並持續觀察水質變化後，決議進行減量作業，經為期1個月公告後執行，26日起委託專業團體進行圍捕，之後開放民眾認養

縣府表示，成群鴨鵝已造成公園水質及步道髒亂，甚至有民眾不顧自身安全撿拾池邊鴨鵝蛋，亂象不斷，嚴重影響維護管理工作。縣府經為期1個月公告，勸導原所有權人自行取回，7月10日屆期後全數視為無主物，由縣府逕為處置。

縣府也委託「台灣鳥類救援協會」26日起協助圍捕作業，作業人員依鴨鵝習性於傍晚進行圍捕作業，並安置、安排獸醫檢疫，之後將開放民眾認養且須持續追蹤6個月。縣府也將於萬年公園留置約10隻綠頭鴨或鴛鴦，復興公園留置約30隻。

工務處表示，公園是縣民良好休憩的空間環境，也希望大眾愛用、愛惜、愛護公共財，民眾勿在公園內任意餵養動物、棄養動物，否則將違反動物保護法及屏東縣公園管理自治條例，兩者皆有行政裁罰，請民眾勿輕忽試法。

若有民眾想認養鴨鵝，可洽詢「台灣鳥類救援協會」秘書長吳羽心，電話0979-530-306。

屏東市萬年公園及復興公園棄養鴨鵝經自然繁殖後倍數成長，縣府26日起委託專業團體進行圍捕。圖／縣府提供
屏東市萬年公園及復興公園棄養鴨鵝經自然繁殖後倍數成長，縣府26日起委託專業團體進行圍捕。圖／縣府提供

認養 動物 棄養 屏東縣

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