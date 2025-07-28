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影／老牌滷肉飯店遭爆成「米奇妙妙屋」 高雄衛生局出手稽查

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
衛生局人員今天稽查滷肉飯分店。圖／衛生局提供
衛生局人員今天稽查滷肉飯分店。圖／衛生局提供

高雄標榜飄香50年連鎖老牌滷肉飯，遭網友爆料店內老鼠亂竄，拍下用餐環境彷如「米奇妙妙屋」，直言真的吃不下去，食安及衛生堪憂；衛生局今獲報派員到店稽查，證實影片所攝地點為苓雅區某分店，除對業者開罰，並飭令限期改善。

有網友在Threads爆料一段影片，發文說「高雄知名滷肉飯看見米奇妙妙屋，真的是吃不下去，來叼油豆腐」，畫面中一隻大老鼠在店裡肆意亂竄，還直接叼走了油豆腐，讓原PO高分貝驚呼「好噁心喔老鼠」。

衛生局今天派員前往現場查察，現場未見老鼠等病媒蹤跡，業者坦承影片所攝地點為苓雅區的分店，依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條規定公共飲食場所環境，不得有病媒或其出沒痕跡，並應實施有效防治措施，將依該辦法暨食品安全衛生管理法第47條規定，對業者裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，業者已有投保產品責任險及委託合格業者病媒防治，但作業場所未保持清潔、員工物品未專區放置等缺失，已飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，餐飲業者應設置有效防止病媒侵入的設施，落實「不讓鼠來丶不讓鼠吃丶不要鼠住」的防鼠3不措施。食材及廚餘應妥善覆蓋，避免引來鼠媒。

高雄老牌滷肉飯苓雅區分店被網友爆料店內老鼠亂竄。圖／翻攝自Threads
高雄老牌滷肉飯苓雅區分店被網友爆料店內老鼠亂竄。圖／翻攝自Threads
高雄老牌滷肉飯苓雅區分店被網友爆料店內老鼠亂竄。圖／翻攝自Threads
高雄老牌滷肉飯苓雅區分店被網友爆料店內老鼠亂竄。圖／翻攝自Threads
衛生局人員今天稽查滷肉飯分店。圖／衛生局提供
衛生局人員今天稽查滷肉飯分店。圖／衛生局提供

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