聽新聞
0:00 / 0:00
影／老牌滷肉飯店遭爆成「米奇妙妙屋」 高雄衛生局出手稽查
高雄標榜飄香50年連鎖老牌滷肉飯，遭網友爆料店內老鼠亂竄，拍下用餐環境彷如「米奇妙妙屋」，直言真的吃不下去，食安及衛生堪憂；衛生局今獲報派員到店稽查，證實影片所攝地點為苓雅區某分店，除對業者開罰，並飭令限期改善。
有網友在Threads爆料一段影片，發文說「高雄知名滷肉飯看見米奇妙妙屋，真的是吃不下去，來叼油豆腐」，畫面中一隻大老鼠在店裡肆意亂竄，還直接叼走了油豆腐，讓原PO高分貝驚呼「好噁心喔老鼠」。
衛生局今天派員前往現場查察，現場未見老鼠等病媒蹤跡，業者坦承影片所攝地點為苓雅區的分店，依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條規定公共飲食場所環境，不得有病媒或其出沒痕跡，並應實施有效防治措施，將依該辦法暨食品安全衛生管理法第47條規定，對業者裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。
衛生局表示，業者已有投保產品責任險及委託合格業者病媒防治，但作業場所未保持清潔、員工物品未專區放置等缺失，已飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。
衛生局呼籲，餐飲業者應設置有效防止病媒侵入的設施，落實「不讓鼠來丶不讓鼠吃丶不要鼠住」的防鼠3不措施。食材及廚餘應妥善覆蓋，避免引來鼠媒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言