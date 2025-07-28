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呱吉高雄開講剖析自我職涯人生 真心告白：別活在標準答案裡　

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
現場講座尾聲踴躍提問，呱吉也針對問題分享如何談判薪資及職場心法。圖／青年局提供
現場講座尾聲踴躍提問，呱吉也針對問題分享如何談判薪資及職場心法。圖／青年局提供

面對AI崛起、產業變遷與晉升困境，青年職涯焦慮，幾乎成為世代共鳴，高雄市青年局主辦「職對你有港覺」系列講座，日前邀請最懂年輕人心聲的前台北市議員、網紅YouTuber呱吉（邱威傑）南下開講，現場湧入數百名青年與學生，呱吉分享他不平凡的人生歷程，要青年勇敢走出屬於自己的節奏，別活在標準答案裡。

從劇場演員、廣告公司主管、YouTube頻道「上班不要看」創辦人，到後來以無黨籍身分選上市議員，創下台灣首次YouTuber參政的紀錄。呱吉笑說，自己的人生像是「玩角色扮演遊戲一直轉職」，但正因如此，才更理解年輕人在選擇上的徬徨與掙扎，許多人年輕人活在父母期待裡，考公職或選穩定的工作，但真實世界不是考試，不會有標準答案。

他坦言自己從來不是有職涯規劃的人，反而是在每一步當中摸索出屬於自己的舞台，人生沒有白走的路，每一步都算數，就算現在還不知道答案，也不要放棄前進的腳。

現場青年聽完深受啟發和感動。成大醫檢所陳姓碩士生說，一直覺得人生要照著階梯往上走，聽完後突然覺得繞路也沒關係，重要的是有走、有感覺、有活著。另位社會新鮮人的駱聖文也說，職涯探索真的像打怪，聽呱吉講自己的迷惘，就算卡關也不孤單。

青年局長林楷軒指出，「職對你有港覺」計畫已開辦5年，結合名人講座、職場體驗，希望讓青年看見職涯多樣路徑，勇於踏出步伐，這世界還有很多可能，才能開拓屬於自己的舞台。

呱吉以幽默風趣的口吻分享自身職涯經歷，引起台下學員熱烈掌聲。圖／青年局提供
呱吉以幽默風趣的口吻分享自身職涯經歷，引起台下學員熱烈掌聲。圖／青年局提供
呱吉勉勵大家不要害怕迷惘，走出屬於自己的道路。圖／青年局提供
呱吉勉勵大家不要害怕迷惘，走出屬於自己的道路。圖／青年局提供
知名創作者呱吉，日前在高雄市立美術館舉行「人生沒有白走的路」職涯講座，鼓勵青年勇於探索職涯。圖／青年局提供
知名創作者呱吉，日前在高雄市立美術館舉行「人生沒有白走的路」職涯講座，鼓勵青年勇於探索職涯。圖／青年局提供

青年 人生 呱吉 職涯

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