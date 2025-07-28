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高雄結合民間推動「微型保險」11年 供弱勢家庭堅實防護

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市政府社會局媒合慈善團體與企業協助弱勢市民投保微型保險。記者宋原彰／攝影
高雄市政府社會局媒合慈善團體與企業協助弱勢市民投保微型保險。記者宋原彰／攝影

高雄市府免費為弱勢家庭投保「微型保險」，保戶若遭遇意外傷害導致身故或失能時，可獲得最高30萬元理賠金，以支撐住家庭。社會局連續11年結合民間推動，今年共有7萬4682位弱勢市民免費加入微型保險，投保總金額達1423萬元，副市長李懷仁今日頒贈9家企業和7家民間單位感謝狀，感謝民間持續與市府協力合作。

高雄市連續第11年結合民間推動微型保險，協助年滿15歲至65歲且設籍於高市的低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙者生活補助或弱勢單親家庭子女生活補助者，投保微型保險，採「符合資格自動送保」、「免申請免付費」兩大機制，符合資格者每年主動送交保險公司審核，民眾無需申請即可納入保障，持續提供弱勢家庭堅實防護。

李懷仁表示，今年有74682位弱勢市民免費加入微型保險，投保總金額達1423萬元，許多弱勢家庭民眾多從事高風險工作，若家庭經濟支柱遭逢意外事故，將使家庭陷入更艱難經濟困境，市府主動為弱勢族群投保微型保險，弱勢民眾若遭遇意外傷害導致身故或失能時，可獲得最高30萬元理賠金，為弱勢民眾撐起保護傘渡過難關。

社會局表示，感謝長期捐助的凱基人壽、富邦產險、富邦人壽、和泰產險、中信產險、泰安產險、安聯人壽及宏泰人壽等8家業者外，今(年新光人壽保險股份有限公司亦加入捐助行列，與中華民國一貫道慈善功德會、高雄市慈善團體聯合總會、高雄市社福慈善總會、嘉義市福安王爺慈善會、朴子配天宮文教基金會、嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會及富邦慈善基金會等7個慈善及宗教團體，共同攜手守護原本無法觸及保險保障的弱勢家庭，讓更多家庭即使身處不利環境，也能有對意外風險的基本防線。

保險 高雄市 弱勢家庭

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