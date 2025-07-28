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西南氣流浪大 東港小琉球航班明中午後停駛 30日全日停駛

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
東港至小琉球航線各船班明天中午前開出末班船，30日全日停航。圖／取自泰富航運臉書
東港至小琉球航線各船班明天中午前開出末班船，30日全日停航。圖／取自泰富航運臉書

受到台灣大低壓帶及西南氣流影響，依據中央氣象署資料明、後天浪況不佳，東港小琉球航線各船班明天中午前開出末班船，30日全日停航，各家航運公司提醒要出遊或返鄉小琉球的民眾要留意航班資訊。

根據中央氣象局預測，明天中午風力持續增強至5級，浪高平均達2.4米，考量航行安全，各航班中午過後全面停航，泰富航運東港10點加開末班船、小琉球11點20分末班船；藍白航運東港10點10分末班船、小琉球11點10分末班船；東琉線聯營處東港9點末班船、小琉球10點30分末班船，鹽埔線停駛。

30日各航班全日停駛，31日將視海況再行公告。航運公司提醒，天氣、海況瞬息萬變，若有即時消息會第一時間公告，請留意各公司粉絲專頁。考量航行安全，旅客乘船時請至艙內入坐，並繫好安全帶，注意自身安全，勿隨意走動。

東港至小琉球航線各船班明天中午前開出末班船，30日全日停航。圖／取自東琉線聯營處臉書
東港至小琉球航線各船班明天中午前開出末班船，30日全日停航。圖／取自東琉線聯營處臉書
東港至小琉球航線各船班明天中午前開出末班船，30日全日停航。圖／取自藍白航運臉書
東港至小琉球航線各船班明天中午前開出末班船，30日全日停航。圖／取自藍白航運臉書

航班 東港 航線 小琉球

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