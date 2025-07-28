尼布恩合唱團不懼打壓日本奪金 陳其邁喊「你們很棒！」

來自高雄六龜的尼布恩合唱團前往日本參加國際合唱大賽，賽前飽受打壓，被主辦單位要求撤下會場國旗，名稱從台灣改成中華台北等阻礙，所幸最後仍克服挑戰奪得金牌。市長陳其邁在臉書分享喜訊，稱讚「真的辛苦了！你們很棒！」

第7屆東京國際合唱大賽25日至27日舉辦，民謠組有8支隊伍，其中3支來自台灣，包括高雄市興中國小布鼓拉芙兒童藝術團、南投縣信義鄉希娜巴嵐國小及高雄六龜尼布恩合唱團。

賽前主辦單位接獲抗議，臨時通知台灣參賽隊伍撤下會場懸掛國旗，上台名稱也必須從Taiwan（台灣）改成Chinese Taipei（中華台北）。駐日代表處昨晚緊急向主辦單位交涉至最後一刻未果，所幸最後成績仍勇奪金牌。

市長陳其邁分享說，在被要求撤國旗及更名後，駐日代表處與同行的邱議瑩委員緊急向主辦單位交涉，「日華議員懇談會」會長古屋圭司也出面聲援，最終主辦單位仍片面決定更名為「中華台北」、但不掛所有國家國旗。

陳其邁表示，雖然孩子們心情受到影響，但仍舊以95.9高分，奪得民謠組金牌，站上世界舞台，唱出屬於這塊土地的歌，溫柔的力量終將感動人心，「一直努力的孩子們、以及帶領孩子的陳俊志醫師等師長，真的辛苦了！你們很棒！」