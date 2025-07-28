太空計畫 屏東旭海火箭組裝廠啟用

國家太空中心昨在牡丹鄉旭海科研火箭基地，啟用「科研火箭場組裝廠與控制中心」，將提供研發團隊遮風避雨的整備環境，並於火箭基地內，25日起一連3天首辦台灣盃火箭競賽，大學生發射自製火箭、看著升空，直呼「真的太棒了」。

「旭海科研火箭發射場最主要目的就是培養人才」，國科會主委吳誠文說，台灣要競逐太空未來，一定要有產業，推動十年計畫，除了把國家發射場完成，更全面性同步培育科研火箭人才，透過教育活動吸引年輕人關注太空產業。

科研火箭組裝廠挑高7公尺，牆面厚度2公尺防爆牆，提供研發團隊遮風避雨整備環境；控制中心外觀則是居民攜手和原民藝術家打造形象牆，吳誠文、屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴、國家太空中心主任吳宗信、立委等出席揭牌儀式，見證台灣邁向自主發射的重要里程碑。

首屆舉辦的火箭競賽有10組高中生、5組大學隊伍進入決賽，從設計、打造、調整、發射與回收，體驗完整火箭流程，參與的張姓大學生感動地說，克服很多困難，不過能在大學階段看到自己做的火箭發射升空，這半年努力都值得。

陽明交大與聯合大學組成「好討厭的感覺啊」獲大專組第1名。周春米說，地主隊屏科實中第1組發射成功，振奮全場，升空的那刻就是成功。

吳誠文致詞說，未來建置太空博物館、教育館分別在台東與屏東，並注重環境生態維護；國科會有決心投資培育人才，從科普角度自高中生大學生開始培養，一步一步擴展到全年齡層，結合產官學業界，培養未來人才，衛星、通訊一直到火箭全部都要發展，希望明年火箭競賽擴大舉辦。