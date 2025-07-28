聽新聞
0:00 / 0:00

太空計畫 屏東旭海火箭組裝廠啟用

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣牡丹鄉旭海科研火箭發射場域的新建組裝廠和控制中心昨啟用，控制中心外觀是居民攜手原民藝術家打造的形象牆。記者劉星君／攝影
屏東縣牡丹鄉旭海科研火箭發射場域的新建組裝廠和控制中心昨啟用，控制中心外觀是居民攜手原民藝術家打造的形象牆。記者劉星君／攝影

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

國家太空中心昨在牡丹鄉旭海科研火箭基地，啟用「科研火箭場組裝廠與控制中心」，將提供研發團隊遮風避雨的整備環境，並於火箭基地內，25日起一連3天首辦台灣盃火箭競賽，大學生發射自製火箭、看著升空，直呼「真的太棒了」。

「旭海科研火箭發射場最主要目的就是培養人才」，國科會主委吳誠文說，台灣要競逐太空未來，一定要有產業，推動十年計畫，除了把國家發射場完成，更全面性同步培育科研火箭人才，透過教育活動吸引年輕人關注太空產業。

科研火箭組裝廠挑高7公尺，牆面厚度2公尺防爆牆，提供研發團隊遮風避雨整備環境；控制中心外觀則是居民攜手和原民藝術家打造形象牆，吳誠文、屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴、國家太空中心主任吳宗信、立委等出席揭牌儀式，見證台灣邁向自主發射的重要里程碑。

首屆舉辦的火箭競賽有10組高中生、5組大學隊伍進入決賽，從設計、打造、調整、發射與回收，體驗完整火箭流程，參與的張姓大學生感動地說，克服很多困難，不過能在大學階段看到自己做的火箭發射升空，這半年努力都值得。

陽明交大與聯合大學組成「好討厭的感覺啊」獲大專組第1名。周春米說，地主隊屏科實中第1組發射成功，振奮全場，升空的那刻就是成功。

吳誠文致詞說，未來建置太空博物館、教育館分別在台東與屏東，並注重環境生態維護；國科會有決心投資培育人才，從科普角度自高中生大學生開始培養，一步一步擴展到全年齡層，結合產官學業界，培養未來人才，衛星、通訊一直到火箭全部都要發展，希望明年火箭競賽擴大舉辦。

屏東 太空 火箭

延伸閱讀

台灣火箭實驗基地！旭海科研火箭發射場域組裝廠、控制中心啟用

旭海科研火箭組裝廠與控制中心今啟用 國科會曝太空10年計畫

台灣盃火箭競賽決賽登場 屏縣府直播感受震撼

【重磅快評】太空港吃大電 陳其邁還有本錢多燒煤？

相關新聞

高雄學生吃在地米 民代籲市府補助

學校營養午餐「價低者得」，導致外國人吃得到高雄出口白米、高雄孩子卻吃不到在地好米，為此美濃農會低於成本競標，虧本200萬...

太空計畫 屏東旭海火箭組裝廠啟用

國家太空中心昨在牡丹鄉旭海科研火箭基地，啟用「科研火箭場組裝廠與控制中心」，將提供研發團隊遮風避雨的整備環境，並於火箭基...

要讓學生吃到高雄在地好米 美濃農會賠200萬元做一事

學校營養午餐「價低者得」，導致外國人吃得到高雄出口白米、高雄孩子卻吃不到在地好米，為此美濃農會低於成本競標，虧本200萬...

高雄「評價4.79星連鎖餐飲店」現老鼠舔食待烹生鴨 網笑：主廚親自監督

高雄市左營區一家網路評價4.79星的連鎖鴨肉店爆發食安疑慮，消費者目睹1隻老鼠在清洗好準備烹飪的生鴨上方流竄、舔食，笑稱...

旭海科研火箭組裝廠與控制中心今啟用 國科會曝太空10年計畫

屏東縣牡丹鄉旭海科研火箭發射場域新建組裝廠與整修控制中心，今27日正式揭牌啟用，科研火箭組裝廠挑高7公尺，牆面厚度2公尺...

影／金門海上長泳千人齊游習山湖 各組成績揭曉

「第22屆金門海上長泳」今天上午在烈嶼鄉習山湖海灣登場，來自兩岸三地1千多名泳者參與，共同挑戰自我，以往大都有300多位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。