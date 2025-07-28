高雄學生吃在地米 民代籲市府補助

學校營養午餐「價低者得」，導致外國人吃得到高雄出口白米、高雄孩子卻吃不到在地好米，為此美濃農會低於成本競標，虧本200萬元供應114學年營養午餐300公噸「高雄147」、約占全市10％，讓學校準備搶訂；議員則盼市府補助，讓更多學童吃到在地好米。

高市農業局長姚志旺說，農糧署以公開競標方式選擇優良廠商，美濃農會很有心，賠錢也要做，目前先試辦，後續協助推廣，讓更多消費者吃到在地稻米。

美濃農會與農民契作「高雄147」品種稻米，年年熱銷，今年面積更突破500公頃，上月起外銷南非；學校午餐用米（簡稱學午糧）採購產銷履歷驗證食米可獲補助，競標後約每公斤40元，然而良質米生產成本較高，售價每公斤56元起跳，學午糧常被外縣市糧商低價標走。

美濃農會總幹事鍾清輝說，國人食米量逐年降低，若營養午餐的飯不好吃，小孩長大怎會喜歡吃米飯，此問題反映多年無法解決，今年索性標下300公噸推廣，以每公斤43元賣給學校，預估至少虧損200萬元。

「稻米供應涉及國安考量！」鍾清輝說，國人不吃台灣米，農民失去市場支撐，種植面積會日益萎縮，不利台灣糧食自主。

市議員朱信強多次呼籲市府重視現行採購模式不利在地稻農，希望孩子在學校吃到在地白米；朱表示，農業部倡導地產地銷、縮短食物碳足跡，美濃盛產稻米，沒道理孩子全吃外縣市生產的米。

農業局說明，學校1年食米用量約3千公噸等量白米，每一投標廠商投標下限300公噸、上限900公噸，不是單一糧商取得供應權；第1階資格廠商須為設立高雄市稻米產銷契作集團產區，面積70公頃以上；第2階資格無限制產地來源，面積超過35公頃。

教育局補充，學校也可直接向得標糧商或碾米廠下訂，讓國中小學童午餐能夠食用美濃生產的良質147米。