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要讓學生吃到高雄在地好米 美濃農會賠200萬元做一事

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄美濃農會和吉東國小合力推動食農教育，學校舉辦收穫祭，讓學生下田體驗稻米收割流程。圖／美濃農會提供
高雄美濃農會和吉東國小合力推動食農教育，學校舉辦收穫祭，讓學生下田體驗稻米收割流程。圖／美濃農會提供

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學校營養午餐「價低者得」，導致外國人吃得到高雄出口白米、高雄孩子卻吃不到在地好米，為此美濃農會低於成本競標，虧本200萬元供應114學年營午糧300公噸、約占全市10％，已有多所學校準備搶訂，農會表示，國人若不愛台灣米，種植面積會持續萎縮；議員則盼市府補助，讓更多學童吃在地好米。

高市農業局長姚志旺說，農糧署以公開競標方式選擇優良廠商，「美濃農會很有心，賠錢也要做」，目前先試辦，後續協助推廣，讓更多消費者吃到在地稻米

美濃農會與農民契作「高雄147」品種稻米，年年熱銷，今年面積更突破500公頃，上月起外銷南非。學校午餐用米（簡稱學午糧）採購產銷履歷驗證食米可獲農糧署補助，競標後約每公斤40元，然而良質米生產成本較高，售價每公斤56元起跳，學午糧常被外縣市糧商低價標走。

議員朱信強多次呼籲市府重視現行採購模式不利在地稻農，希望孩子在學校吃到在地白米。朱表示，農業部倡導地產地銷、縮短食物碳足跡，美濃盛產稻米，沒道理孩子全吃外縣市生產的米。

美濃農會總幹事鍾清輝說，國人食米量逐年降低，若學校營養午餐的飯不好吃，小孩長大怎會喜歡吃米飯，農會的米成本高無法用低價競爭，此問題反映多年無法解決，今年索性標下300公噸，每公斤原本要賣56元，但只用43元賣給學校，預估至少虧損200萬元。

「稻米供應涉及國安考量！」鍾清輝說，國人不吃台灣米，農民失去市場支撐，種植面積會日益萎縮，不利台灣糧食自主。

農業局說明，學校一年食米用量約3千公噸等量白米，每一投標廠商投標下限300公噸、上限900公噸，不是單一糧商取得供應權。第一階資格廠商需為設立高雄市稻米產銷契作集團產區，面積70公頃以上；第二階資格無限制產地來源，面積超過35公頃。高市教育局補充，學校可直接向得標糧商或碾米廠下訂，讓國中小學童午餐能夠食用美濃生產的良質147米。

高雄營養午餐的食用米採公開標售，受限於價格，雖然美濃平原盛產稻米，學生卻吃不到美濃米。記者徐白櫻／攝影
高雄營養午餐的食用米採公開標售，受限於價格，雖然美濃平原盛產稻米，學生卻吃不到美濃米。記者徐白櫻／攝影
美濃農會出產的「高雄147」年年熱銷，上月起外銷南非，遠征非洲市場。圖／美濃農會提供
美濃農會出產的「高雄147」年年熱銷，上月起外銷南非，遠征非洲市場。圖／美濃農會提供

農會 美濃 稻米

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