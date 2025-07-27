聽新聞
0:00 / 0:00
高雄「評價4.79星連鎖餐飲店」現老鼠舔食待烹生鴨 網笑：主廚親自監督
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
高雄市左營區一家網路評價4.79星的連鎖鴨肉店爆發食安疑慮，消費者目睹1隻老鼠在清洗好準備烹飪的生鴨上方流竄、舔食，笑稱「主廚親自出來監督食材，保證新鮮」上網，引來熱烈討論。衛生局聞訊稽查業者坦承不諱，將依法裁罰。
1名網友在高雄左營區某銷售當歸鴨肉麵的餐飲店發現老鼠，影片背景是店家作業區，兩個水槽內放滿已經去毛的生鴨，有隻老鼠在生鴨上停留，疑似用嘴巴舔食鴨肉。
高市衛生局接獲通報，今派員前往稽查。衛生局指出，業者坦承影片內容屬實，違反「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨「食品安全衛生管理法」第47條規定，將裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。
衛生局呼籲，餐飲業均應落實防鼠3不措施，也就是「不讓鼠來丶不讓鼠吃丶不要鼠住」。廚餘也應妥善處理加蓋，落實環境整頓，避免孳生鼠媒。並應依食品良好衛生規範準則加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言