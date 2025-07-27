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高雄「評價4.79星連鎖餐飲店」現老鼠舔食待烹生鴨 網笑：主廚親自監督

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市左營區某鴨肉店爆發食安疑慮，1隻老鼠在宰殺好的生鴨上方流竄。圖／翻攝Threads hsiao__19
高雄市左營區某鴨肉店爆發食安疑慮，1隻老鼠在宰殺好的生鴨上方流竄。圖／翻攝Threads hsiao__19

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高雄市左營區一家網路評價4.79星的連鎖鴨肉店爆發食安疑慮，消費者目睹1隻老鼠在清洗好準備烹飪的生鴨上方流竄、舔食，笑稱「主廚親自出來監督食材，保證新鮮」上網，引來熱烈討論。衛生局聞訊稽查業者坦承不諱，將依法裁罰。

1名網友在高雄左營區某銷售當歸鴨肉麵的餐飲店發現老鼠，影片背景是店家作業區，兩個水槽內放滿已經去毛的生鴨，有隻老鼠在生鴨上停留，疑似用嘴巴舔食鴨肉。

高市衛生局接獲通報，今派員前往稽查。衛生局指出，業者坦承影片內容屬實，違反「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨「食品安全衛生管理法」第47條規定，將裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，餐飲業均應落實防鼠3不措施，也就是「不讓鼠來丶不讓鼠吃丶不要鼠住」。廚餘也應妥善處理加蓋，落實環境整頓，避免孳生鼠媒。並應依食品良好衛生規範準則加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。

高雄市左營區某鴨肉店爆發食安疑慮，1隻老鼠在宰殺好準備烹飪的生鴨上方流竄。圖／翻攝Threads hsiao__19
高雄市左營區某鴨肉店爆發食安疑慮，1隻老鼠在宰殺好準備烹飪的生鴨上方流竄。圖／翻攝Threads hsiao__19

高雄市左營區某鴨肉店爆發食安疑慮，高市衛生局人員登門稽查，呼籲業者要落實防鼠3不措施。圖／高市衛生局提供
高雄市左營區某鴨肉店爆發食安疑慮，高市衛生局人員登門稽查，呼籲業者要落實防鼠3不措施。圖／高市衛生局提供
高雄市左營區某鴨肉店爆發食安疑慮，高市衛生局人員登門稽查，呼籲業者要落實防鼠3不措施。圖／高市衛生局提供
高雄市左營區某鴨肉店爆發食安疑慮，高市衛生局人員登門稽查，呼籲業者要落實防鼠3不措施。圖／高市衛生局提供

老鼠 衛生局 消費者

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