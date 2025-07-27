快訊

上半年全台瘋大罷免落幕 南鯤鯓代天府國運籤又成話題

這招沒用？川普喊「不停火就免談關稅」 泰柬感謝但邊境砲擊仍持續

桃園醉男公園隨機毆人...10歲童遭毆打全身多處挫傷 警壓制逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

旭海科研火箭組裝廠與控制中心今啟用 國科會曝太空10年計畫

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣牡丹鄉旭海科研火箭發射場旁邊的控制中心，今27日啟用，控制中心外觀是居民攜手和原民藝術家合作打造形象牆。記者劉星君／攝影
屏東縣牡丹鄉旭海科研火箭發射場旁邊的控制中心，今27日啟用，控制中心外觀是居民攜手和原民藝術家合作打造形象牆。記者劉星君／攝影

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

屏東縣牡丹鄉旭海科研火箭發射場域新建組裝廠與整修控制中心，今27日正式揭牌啟用，科研火箭組裝廠挑高7公尺，牆面厚度2公尺防爆牆，提供研發團隊能遮風避雨整備環境，控制中心外觀是居民攜手和原民藝術家合作打造形象牆。國科會主委吳誠文說，推動太空十年計畫，培育太空人才。

國科會主委吳誠文、屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴、立委伍麗華、徐富癸、鍾佳濱、蘇清泉、國家太空中心主任吳宗信等與地方民代等今出席，見證台灣邁向自主發射的重要里程碑。

「旭海科研火箭發射場最主要目是培養人才！」吳誠文說，台灣競逐太空未來，一定要有產業，讓台灣在全世界扮演關鍵角色，推動十年計畫，除把國家發射場完成，全面性培育科研火箭人才，教育活動吸引年輕人關注太空產業，像是這次舉辦首屆台灣盃火箭競賽。

吳誠文說，未來分別建置太空博物館、教育館在台東縣與屏東縣，注重環境生態維護。發展太空科技，需要有長期人才培養機制，除了高中、大學，將來擴大到甚至更專業競賽，結合國際交流。今天現場也看到學生製作的火箭發射成功，順利升空，「相當震撼」。

屏東縣長周春米說，從討論建置科研火箭發射場開始，她見證中央與居民從溝通、交流、了解到信賴，屏縣府會與中央合作，更有計畫的推廣火箭科普太空教育。讓旭海成為孕育火箭技術、培養太空人才的新搖籃，未來將吸引產業能量，帶動地方經濟與科技教育。

國家太空中心主任吳宗信指出，旭海科研火箭發射場域是台灣火箭人才實驗基地，過去在組裝廠落成前，學生與團隊常在日曬雨淋下工作，電子零件碰水更增加變數。科研火箭發射場域新建科研火箭組裝廠，提供研發團隊遮風避雨整備環境。

吳宗信說，科研火箭組裝廠房挑高7公尺，牆面為厚度2公尺的防爆牆，屋頂架設53平方公尺太陽能板，搭配發電機供給所需電力。發射平台建置避雷塔、微型氣象監測站、儲水槽。也向中科院租用、整修完成控制中心，配置控制室、觀看區、會議室。組裝廠房與控制中心，未來火箭研發團隊能在旭海完成從設計、組裝、測試到發射控制的完整流程。

國科會主委吳誠文、屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴、立委伍麗華、徐富癸、鍾佳濱、蘇清泉、國家太空中心主任吳宗信等與地方民代等人參觀，旭海科研火箭發射場域新建組裝廠。記者劉星君／攝影
國科會主委吳誠文、屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴、立委伍麗華、徐富癸、鍾佳濱、蘇清泉、國家太空中心主任吳宗信等與地方民代等人參觀，旭海科研火箭發射場域新建組裝廠。記者劉星君／攝影
屏東縣牡丹鄉旭海科研火箭發射場域新建組裝廠今27日正式揭牌啟用，屏東縣長周春米（左五）、台東縣長饒慶鈴（右四）等人都出席揭牌儀式。記者劉星君／攝影
屏東縣牡丹鄉旭海科研火箭發射場域新建組裝廠今27日正式揭牌啟用，屏東縣長周春米（左五）、台東縣長饒慶鈴（右四）等人都出席揭牌儀式。記者劉星君／攝影
屏東縣牡丹鄉旭海科研火箭發射場是培養太空人才基地。記者劉星君／攝影
屏東縣牡丹鄉旭海科研火箭發射場是培養太空人才基地。記者劉星君／攝影
屏東縣牡丹鄉旭海科研火箭發射場域新建組裝廠今27日正式揭牌啟用，屏東縣長周春米（左五）、台東縣長饒慶鈴（右四）等人都出席揭牌儀式。記者劉星君／攝影
屏東縣牡丹鄉旭海科研火箭發射場域新建組裝廠今27日正式揭牌啟用，屏東縣長周春米（左五）、台東縣長饒慶鈴（右四）等人都出席揭牌儀式。記者劉星君／攝影

火箭 太空人

延伸閱讀

亞洲首見大規模火箭競賽 首屆台灣盃火箭競賽決賽牡丹旭海登場

台灣盃火箭競賽決賽登場 屏縣府直播感受震撼

【重磅快評】太空港吃大電 陳其邁還有本錢多燒煤？

連日大雨屏東農損超過8000萬元 香蕉最慘！周春米低調勘災

相關新聞

旭海科研火箭組裝廠與控制中心今啟用 國科會曝太空10年計畫

屏東縣牡丹鄉旭海科研火箭發射場域新建組裝廠與整修控制中心，今27日正式揭牌啟用，科研火箭組裝廠挑高7公尺，牆面厚度2公尺...

影／金門海上長泳千人齊游習山湖 各組成績揭曉

「第22屆金門海上長泳」今天上午在烈嶼鄉習山湖海灣登場，來自兩岸三地1千多名泳者參與，共同挑戰自我，以往大都有300多位...

金門海上長泳登場中央長官缺席 在地感嘆活動縮水

金門海上長泳今天上午在烈嶼鄉習山湖海灣熱鬧登場，共有1200名海內外泳士共襄盛舉，參賽者穿戴繽紛泳裝與泳帽，將海面妝點得...

高雄3社安網社工獲全國表揚 長庚、凱旋醫院獲績優團體

為鼓勵「強化社會安全網計畫」第一線專業工作人員，肯定其辛勞及服務績效，衛福部昨日舉辦114年強化社會安全網績優人員及團體...

「山林的守護者」 看見熊鷹羽毛與部落記憶結合當代工藝

屏東縣三地門鄉公所與屏科大研究總中心野鳥研究站特聘研究員、教授孫元勳、在拓德永續環保基金會贊助，籌劃多時「山林守護者－熊...

佛光山美術館展出5珍藏 見證星雲大師情懷

佛光山佛光緣美術館總館30周年紀念展昨開幕，特選5件星雲大師生前珍貴的藏品展示，並邀楊惠姍、洪根深等30名藝術家與會，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。