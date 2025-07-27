旭海科研火箭組裝廠與控制中心今啟用 國科會曝太空10年計畫
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屏東縣牡丹鄉旭海科研火箭發射場域新建組裝廠與整修控制中心，今27日正式揭牌啟用，科研火箭組裝廠挑高7公尺，牆面厚度2公尺防爆牆，提供研發團隊能遮風避雨整備環境，控制中心外觀是居民攜手和原民藝術家合作打造形象牆。國科會主委吳誠文說，推動太空十年計畫，培育太空人才。
國科會主委吳誠文、屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴、立委伍麗華、徐富癸、鍾佳濱、蘇清泉、國家太空中心主任吳宗信等與地方民代等今出席，見證台灣邁向自主發射的重要里程碑。
「旭海科研火箭發射場最主要目是培養人才！」吳誠文說，台灣競逐太空未來，一定要有產業，讓台灣在全世界扮演關鍵角色，推動十年計畫，除把國家發射場完成，全面性培育科研火箭人才，教育活動吸引年輕人關注太空產業，像是這次舉辦首屆台灣盃火箭競賽。
吳誠文說，未來分別建置太空博物館、教育館在台東縣與屏東縣，注重環境生態維護。發展太空科技，需要有長期人才培養機制，除了高中、大學，將來擴大到甚至更專業競賽，結合國際交流。今天現場也看到學生製作的火箭發射成功，順利升空，「相當震撼」。
屏東縣長周春米說，從討論建置科研火箭發射場開始，她見證中央與居民從溝通、交流、了解到信賴，屏縣府會與中央合作，更有計畫的推廣火箭科普太空教育。讓旭海成為孕育火箭技術、培養太空人才的新搖籃，未來將吸引產業能量，帶動地方經濟與科技教育。
國家太空中心主任吳宗信指出，旭海科研火箭發射場域是台灣火箭人才實驗基地，過去在組裝廠落成前，學生與團隊常在日曬雨淋下工作，電子零件碰水更增加變數。科研火箭發射場域新建科研火箭組裝廠，提供研發團隊遮風避雨整備環境。
吳宗信說，科研火箭組裝廠房挑高7公尺，牆面為厚度2公尺的防爆牆，屋頂架設53平方公尺太陽能板，搭配發電機供給所需電力。發射平台建置避雷塔、微型氣象監測站、儲水槽。也向中科院租用、整修完成控制中心，配置控制室、觀看區、會議室。組裝廠房與控制中心，未來火箭研發團隊能在旭海完成從設計、組裝、測試到發射控制的完整流程。
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