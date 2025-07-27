影／金門海上長泳千人齊游習山湖 各組成績揭曉

「第22屆金門海上長泳」今天上午在烈嶼鄉習山湖海灣登場，來自兩岸三地1千多名泳者參與，共同挑戰自我，以往大都有300多位大陸籍泳士參與，今年僅102名陸籍泳士組團前來參賽加上金廈泳渡專案核准的25位陸籍人士，明顯少很多，主辦單位表示，從泳道到沙灘、從競賽到歡笑，這片海灣承載著各地來的泳者人對體育熱情。

金門縣副縣長李文良主持開幕，他感謝各界多年努力，才能共同參與「2025第22屆金門海上長泳」。這場自2004年舉辦至今的離島代表性賽事，不僅是挑戰體能的運動競技，更成為不少家庭年年報到的夏季回憶。

本屆活動設有1000公尺與2000公尺兩大項目，區分競賽組與休閒組，讓專業選手與親子民眾皆能選擇適合項目參與，主辦單位設置完整水域安全措施，搭配救生艇、醫護站與志工團隊，全力守護泳者安全，賽後更提供金門在地美食補充體力。

除長泳賽外，今年特別新增「陸上龍舟競走賽」、「潛水挺大作戰」等趣味活動，吸引許多泳者熱情參與，一名來自台中的泳者表示，「這已經是我們家每年夏天的行程，今年玩到陸上龍舟，很有創意也超好玩！」來自高雄的選手也笑稱「金門的陽光和海水就是最療癒的獎勵！」