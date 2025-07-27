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高市府8月續推商圈夜市券 帶動演唱會商機

中央社／ 高雄27日電

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高雄市推出演唱會門票兌換「商圈夜市優惠券」，搶攻演唱會商機。市府經發局今天表示，高雄市8月有多場演唱會活動，將持續推出商圈夜市優惠券，歡迎歌迷來聽歌吃美食。

歌手江蕙7月重拾麥克風於高雄巨蛋舉辦演唱會，吸引跨世代樂迷參加。高雄市發放「商圈夜市優惠券」，於指定捷運站憑門票可兌換50元優惠券，讓樂迷於演唱會後「續攤高雄」，在地夜市也能受惠演唱會經濟。

市府經發局長廖泰翔說，接下來8月，高雄市還有3場演唱會活動，包含「2025 FNC BAND KINGDOM」拼盤演唱會、蘇打綠「二十年一刻」巡演最終站及孫燕姿「就在日落以後」首度攻唱高雄巨蛋。

六合夜市主委莊其章說，只要高雄舉辦演唱會，夜市生意就特別熱絡，像這次江蕙的演出，就吸引了不少中高年齡層的歌迷前來，與先前以年輕族群為主的客群結構不同，讓六合夜市展現更豐富多元的氛圍。

也有業者加碼推出優惠，如「老汕頭原味火鍋高雄博愛店」，憑商圈夜市優惠券消費，每桌即贈青菜一盤。

經發局今天新聞稿表示，8月3場演唱會將持續推出商圈夜市優惠券，歌迷在演唱會期間可憑票至高雄捷運左營、美麗島及巨蛋站兌換。

經發局並提醒，歌迷目前持有的商圈夜市優惠券，使用期限均至8月31日，務必把握時間前往指定商圈夜市及合作店家使用，不要錯過使用效期。

高雄市 演唱會 六合夜市

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