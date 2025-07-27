2025台日大港水果祭 首日吸引4.5萬人潮

2025台日大港水果祭26日在高雄流行音樂中心海風廣場開幕，首日即吸引超過4.5萬人次參與。今天最後一天，市府邀請民眾把握機會到場感受「水果外交」的互動魅力。

2025台日大港水果祭26、27日在高雄流行音樂中心海風廣場舉行，高雄市政府行政暨國際處統計，昨天首日即吸引超過4.5萬人次參與。

行政暨國際處長張硯卿說，今年活動擴大邀請，不只9個日本城市共襄盛舉，最受歡迎的台日吉祥物、知名關鍵意見領袖（KOL）也將在今天最後一天現身，邀請民眾把握機會到場感受「水果外交」的互動魅力。

行政暨國際處今天新聞稿表示，近百攤台日水果市集吸引民眾到訪，集結來自青森縣、秋田縣、沖繩縣、福島縣、熊本市、陸奧市、北九州市、沼津市及笠間市等的日本城市風味攤位深受民眾喜愛。

此外，除了台日直送鮮果，使用高雄新鮮芒果、芭樂、香蕉或是日本水蜜桃、草莓及麝香葡萄製作的甜點、飲料也很受歡迎。

張硯卿說，台日大港水果祭以水果會友，最後一天邀請到高人氣KOL登場互動，及日籍主廚MASA將親自示範水果創意料理等。台日吉祥物蜜柑與島根貓也將亮相與民眾互動，為水果祭注入更多歡樂與活力。

此外，台灣樂團淺堤Shallow Levée、聽聽就好，及日籍歌手山元聰也將帶來精彩演出。張硯卿說，透過水果農特產、文化及音樂串起更深厚的台日連結，高雄也將持續深化與國際城市的互動連結。