快訊

不只有雞蛋！專家曝「這8樣」千萬別微波：嚴重恐釀災

氣象粉專：竹節草即將復活范斯高還沒完全消失 明至周三雷陣雨轟

2025台日大港水果祭 首日吸引4.5萬人潮

中央社／ 高雄27日電

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

2025台日大港水果祭26日在高雄流行音樂中心海風廣場開幕，首日即吸引超過4.5萬人次參與。今天最後一天，市府邀請民眾把握機會到場感受「水果外交」的互動魅力。

2025台日大港水果祭26、27日在高雄流行音樂中心海風廣場舉行，高雄市政府行政暨國際處統計，昨天首日即吸引超過4.5萬人次參與。

行政暨國際處長張硯卿說，今年活動擴大邀請，不只9個日本城市共襄盛舉，最受歡迎的台日吉祥物、知名關鍵意見領袖（KOL）也將在今天最後一天現身，邀請民眾把握機會到場感受「水果外交」的互動魅力。

行政暨國際處今天新聞稿表示，近百攤台日水果市集吸引民眾到訪，集結來自青森縣、秋田縣、沖繩縣、福島縣、熊本市、陸奧市、北九州市、沼津市及笠間市等的日本城市風味攤位深受民眾喜愛。

此外，除了台日直送鮮果，使用高雄新鮮芒果、芭樂、香蕉或是日本水蜜桃、草莓及麝香葡萄製作的甜點、飲料也很受歡迎。

張硯卿說，台日大港水果祭以水果會友，最後一天邀請到高人氣KOL登場互動，及日籍主廚MASA將親自示範水果創意料理等。台日吉祥物蜜柑與島根貓也將亮相與民眾互動，為水果祭注入更多歡樂與活力。

此外，台灣樂團淺堤Shallow Levée、聽聽就好，及日籍歌手山元聰也將帶來精彩演出。張硯卿說，透過水果農特產、文化及音樂串起更深厚的台日連結，高雄也將持續深化與國際城市的互動連結。

水果 台日 高雄流行音樂中心

延伸閱讀

台中海線和高雄、印尼青年走入清水 用影像與文字說故事

江蕙認了回娘家！不捨摯愛離世 噴淚內幕曝光

高雄惡男全裸穿透明雨衣戴安全帽面罩逛超商 女子嚇得花容失色

高雄3社安網社工獲全國表揚 長庚、凱旋醫院獲績優團體

相關新聞

影／金門海上長泳千人齊游習山湖 各組成績揭曉

「第22屆金門海上長泳」今天上午在烈嶼鄉習山湖海灣登場，來自兩岸三地1千多名泳者參與，共同挑戰自我，以往大都有300多位...

金門海上長泳登場中央長官缺席 在地感嘆活動縮水

金門海上長泳今天上午在烈嶼鄉習山湖海灣熱鬧登場，共有1200名海內外泳士共襄盛舉，參賽者穿戴繽紛泳裝與泳帽，將海面妝點得...

高雄3社安網社工獲全國表揚 長庚、凱旋醫院獲績優團體

為鼓勵「強化社會安全網計畫」第一線專業工作人員，肯定其辛勞及服務績效，衛福部昨日舉辦114年強化社會安全網績優人員及團體...

「山林的守護者」 看見熊鷹羽毛與部落記憶結合當代工藝

屏東縣三地門鄉公所與屏科大研究總中心野鳥研究站特聘研究員、教授孫元勳、在拓德永續環保基金會贊助，籌劃多時「山林守護者－熊...

佛光山美術館展出5珍藏 見證星雲大師情懷

佛光山佛光緣美術館總館30周年紀念展昨開幕，特選5件星雲大師生前珍貴的藏品展示，並邀楊惠姍、洪根深等30名藝術家與會，每...

勞發署培植計畫發威！民眾逛大型假日市集 點燃創業夢

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署推動多元及培力就業計畫2021年迄今，培植380家民間團體，創造近2千個工作機會，今天下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。