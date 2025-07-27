金門海上長泳登場中央長官缺席 在地感嘆活動縮水

金門海上長泳今天上午在烈嶼鄉習山湖海灣熱鬧登場，共有1200名海內外泳士共襄盛舉，參賽者穿戴繽紛泳裝與泳帽，將海面妝點得熱鬧繽紛，今年在中央明確「不建議」舉辦金廈泳渡的氛圍下，連帶也影響到海上長泳的規模與氣氛，現場未見中央體育署等單位代表出席，泳士人數也比往年顯得略顯稀疏，在地居民直言「感覺活動整個縮水」。

活動清晨7時開始湧入大批參與者，場面熱絡，上午7點30分舉行開幕式，8點許接著由金門縣副縣長李文良、縣市體育會聯合總會會長鄭錦州、 金門縣議員洪成發、吳佩雯、王國代，金門體育會理事長歐陽儀雄、烈嶼鄉鄉長洪若珊等人鳴槍後，泳士一起衝向大海。

李文良在受訪時表示，這次22屆金門海上長泳報名人數約有1200人，這一次感謝兩岸三地很多的泳客的支持，1200個名額是額滿的，此外今天海上的風險評估也都OK，希望大家有個愉快的海泳經驗。針對不少在地人說，這次活動明顯縮水？李文良則澄清，海上長泳的部分，本來就是1200個名額，所以沒有縮水的問題，他提及，這次陸方過來的泳客有將近130人，這部分也要非常感謝，不只是金門在地的，還有台灣的遊客，我們也非常歡迎大陸泳客一起來共襄盛舉。

對於媒體詢問中央體育署長官未出席，李文良表示，這活動由地方主辦，依往例已發出邀請函，「可能中央有其他安排，不克前來，但我們仍歡迎中央各界蒞臨支持。」

李文良強調，我們還是相信兩岸的領導會對金門有所支持，我們會盡量把體育賽會給辦好，希望在兩岸的支持下，這類體育活動能在兩岸支持下持續辦理。

今天不少泳者都說，習山湖的場地很好，游起來很舒服，風景也很宜人，下次還會來參加。但也有泳者說，今天的海浪有點大，游出去蠻吃力，好在游回來的時候比較輕鬆。