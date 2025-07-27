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高雄3社安網社工獲全國表揚 長庚、凱旋醫院獲績優團體

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市獲獎人合照(右起毒防局吳惠娜個管員、高雄市立凱旋醫院代表周煌智院長與團隊、鳳山五甲社福中心郭世昌社工、高雄長庚醫院代表徐美欣醫師與團隊。圖／高雄市社會局提供
高雄市獲獎人合照(右起毒防局吳惠娜個管員、高雄市立凱旋醫院代表周煌智院長與團隊、鳳山五甲社福中心郭世昌社工、高雄長庚醫院代表徐美欣醫師與團隊。圖／高雄市社會局提供

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為鼓勵「強化社會安全網計畫」第一線專業工作人員，肯定其辛勞及服務績效，衛福部昨日舉辦114年強化社會安全網績優人員及團體評選暨表揚活動頒獎典禮，高雄市共有3名績優人員及2個績優團體，分別為為鳳山五甲社會福利服務中心郭世昌社工、桃源區原住民族家庭服務中心社工高瑞華，以及毒品防制局個管員吳惠娜。

社工郭世昌善用儲蓄與就業方案協助經濟弱勢家庭理債與自立，守護兒童權益，協助身障幼兒獲得妥善照護與安置，更串聯社區在地支持網絡、培力志工投入關懷服務，成為高雄鳳山五甲地區穩定力量的核心。

在桃源區服務長達17年的高瑞華，是本獎項開辦以來全國首位獲獎的原住民族家庭服務中心社工，她能以布農語與族人溝通、轉譯服務，協助高風險家庭重建生活。此外她也長期推動原住民文化導向社會福利模式，強化部落家庭支持系統、培力婦女，並推動高齡友善部落。

毒品防制局吳惠娜以十年藥癮個案服務經驗為基礎，推動以家庭為中心的支持及處遇策略，她善用評估工具提升精準度，並積極串聯多元資源，辦理團體支持服務，協助藥癮者及家庭成員學習正向互動技巧、辨識情緒，改善家庭關係。

團體獎項則由高雄長庚紀念醫院及高雄市立凱旋醫院獲得殊榮，高雄長庚醫院積極參與高市兒少保護工作，提供24小時醫療支援Line專線及一站式兒少聯合門診，並建立兒少保醫療綠色通道及脆弱家庭到宅育兒支持服務，成為社安網重要後盾；市立凱旋醫院則以「貫穿式保護」模式，推展藥癮者家庭支持及出監銜接服務，結合跨領域資源有效促進藥癮者家庭功能修復與社區融合。

毒品 社工 原住民族

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