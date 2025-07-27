「山林的守護者」 看見熊鷹羽毛與部落記憶結合當代工藝

屏東縣三地門鄉公所與屏科大研究總中心野鳥研究站特聘研究員、教授孫元勳、在拓德永續環保基金會贊助，籌劃多時「山林守護者－熊鷹羽毛文化意象與部落記憶傳承特展」，即起到10月31日，在三地門鄉文化館展出，探究熊鷹羽毛對排灣族敬意，喚起大眾對文化保存與山林守護關注。

展覽以熊鷹羽毛為核心意象，規畫六大展，熊鷹的神話與傳說、部落文化與熊鷹、熊鷹的生態習性、熊鷹面臨的棲地危機、追蹤熊鷹的足跡、仿真的鷹羽工藝，探索熊鷹與百步蛇的神話連結、羽毛在部落位階與儀式中意義、熊鷹的生態行為與族群困境，並呈現工藝師鍾金男歷時10年開發的仿羽技藝與部落學員創作。

三地門鄉文化館也訪問11名部落耆老，紀錄耆老們對熊鷹羽毛、部落記憶與山林守護珍貴觀點與生命經驗，藉由耆老的分享，認識羽毛背後不只是榮譽象徵，承載著部落與自然共生智慧與文化情感，讓傳統記憶在當代被看見與延續。

長期研究熊鷹的教授孫元勳說，熊鷹是生態指標也是文化指標。當部落文化失序，熊鷹可能成為獵取對象；但當文化重新被理解與尊重，也可能成為保育力量。仿羽工藝是一種共存嘗試，在有機會不傷害自然前提，延續祖先留下來的智慧與美感。

孫元勳說，希望讓更多部落人了解仿真羽毛意義，熊鷹的族群，在中北部有些回溫，但在高屏地區還不太明顯看到族群往外擴，可能仍存在狩獵壓力。他相信對仿真羽毛接受或使用仿羽觀念，這也是友善熊鷹標章，佩戴者轉換觀念，使用仿羽是榮耀，就不會覺得是仿製品。

三地門鄉長曾有欽說，熊鷹對排灣族來說是祖靈的化身是部落位階與榮譽象徵，藉由展覽希望引發對山林保育、對傳統智慧重新被看見力量。訪談部落耆老得知關於熊鷹神話故事，熊鷹是羽化的百步蛇，連結對百步蛇對熊鷹圖騰概念性，熊鷹的羽紋很像百步蛇的紋路。

參與部落仿真羽毛工藝製作、三地門鄉傳統領袖家族蔣美花說，她支持仿羽製作，站在生態保育立場是很好傳承，不會因為配戴仿羽，身分就不見了。

展場也展出熊鷹展翅標本，策展團隊呈現仿真熊鷹羽毛工藝發展歷程與學員創作，呈現文化傳承與生態保育實踐。雖然是仿真熊鷹羽飾，仍希望遵循傳統規範，作為真羽的替代選項，讓傳統祭儀延續，同時兼顧生態與文化傳承。