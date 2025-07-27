聽新聞
0:00 / 0:00
佛光山美術館展出5珍藏 見證星雲大師情懷
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
佛光山佛光緣美術館總館30周年紀念展昨開幕，特選5件星雲大師生前珍貴的藏品展示，並邀楊惠姍、洪根深等30名藝術家與會，每件展品都承載深厚的時代記憶，更呈現星雲大師一生致力推廣美學的情懷。
「美學無界」30周年紀念展特選的5件珍貴文物，包括釋迦牟尼佛成道像、樓永譽的毫芒牙雕「觀世音普門品」、清代「玉如意」及當年30歲的楊英風為大師雕塑的第一尊佛像，更有來自佛陀涅槃聖地的塔磚與恆河金沙，每件均是星雲大師藝術弘法的最佳見證。
這次特展以「初心、綻放、願心」為主軸，系統呈現美術館創立源起、發展成果及未來展望。佛光緣美術館總館長如常法師親帶導覽，介紹到釋迦牟利佛成道像時，故宮博物院院長蕭宗煌還特別體驗拉100公斤重佛像的滋味。
佛光緣美術館創建於1994年，至今全球有27座分館，隨侍星雲大師多年的開山寮特助慈惠法師說，早年佛光山創建經費有限，大師堅持在有限空間中設立美術館陳列信徒捐贈的藝術珍品。之後大師覺得展場太小，即由小房間擴至800坪，最後創設規模宏偉的佛陀紀念館。
慈惠法師指大師致力推廣美學，一生不喜歡霸氣，擘畫的建築再大，卻都柔美。像佛光山大雄寶殿，建築宏大但毫無壓迫感，美感正來自屋簷斜邊柔和的線條，大師總強調「禪即是美」。
故宮博物院長蕭宗煌指出，大師當年為興建佛光大學，展開托缽勸募行動，獲張大千等知名藝術家響應，進而促成佛光緣美術館誕生，大師弘法不只是信仰的傳遞，更藉由「真、善、美」來實踐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言