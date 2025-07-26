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勞發署培植計畫發威！民眾逛大型假日市集 點燃創業夢

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
勞發署高屏澎東分署長郭耿華（左二）表示，多元及培力就業計畫2021年迄今，已培植380家民間團體。記者王昭月／翻攝
勞發署高屏澎東分署長郭耿華（左二）表示，多元及培力就業計畫2021年迄今，已培植380家民間團體。記者王昭月／翻攝

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勞動部勞動力發展署高屏澎東分署推動多元及培力就業計畫2021年迄今，培植380家民間團體，創造近2千個工作機會，今天下午集結高屏澎東區逾70組在地民間團體、創客團隊與優質創業者在高雄展覽館舉辦一場大型假日市集，展售特色手創商品、風味美食，端出培植成果。

114年度大型假日市集今天在高雄展覽館盛大開幕，今年以「夢想啟航祭 創意無限趣」為主題，豐富內容吸引逾5千人參與。

展售單位從飲食到休閒，從時尚到育樂，發展出在地綠色旅遊、食農教育或循環經濟，每日現場有限量早鳥優惠券、滿額抽獎等好康，還有藤編、植物苔球、祈福手環、植鞣革吊飾等手作體驗，活動持續至周一。不少參觀民眾對於未來接受培植嘗試創業，也躍躍欲試。

高屏澎東分署長郭耿華說，這場假日市售首度集結多元及培力就業計畫、創業諮詢輔導服務計畫與創客小棧暨澎湖創客基地3計畫單位共同辦理，其中多元及培力就業計畫自2021年迄今，培植380家民間團體，創造1868個工作機會，促進近2500人次在地就業！

他說，創客小棧暨澎湖創客基地2016年起營運，迄今也累計約3千名會員，服務近20萬人次；創業諮詢輔導服務計畫推行近5年，也協助494人次獲得近4億創業貸款，促進就業。高屏澎東分署也提供各項就業創業諮詢服務，民眾可多加善用。

114年度大型假日市集今天在高雄展覽館盛大開幕，今年以「夢想啟航祭 創意無限趣」為主題，多元豐富的內容吸引逾5千人參與。記者王昭月／翻攝
114年度大型假日市集今天在高雄展覽館盛大開幕，今年以「夢想啟航祭 創意無限趣」為主題，多元豐富的內容吸引逾5千人參與。記者王昭月／翻攝

創業 澎湖 食農教育

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