亞洲首見大規模火箭競賽 首屆台灣盃火箭競賽決賽牡丹旭海登場

國家太空中心（TASA）與屏東縣政府主辦首屆台灣盃火箭競賽（Rocket Taiwan Cup）25日起一連3天在牡丹鄉旭海科研火箭基地登場，26日比賽，15組進入決賽，25日僅10組通過審查發射，屏科實中高中部RBS團隊第一組上場發射成功，學生開心說「辛苦那麼久，就是為了這一刻！」

縣長周春米今下午在縣立體育館直播看旭海科研基地火箭競賽，在台下為學生們加油，屏科實中RBS團隊第一組上場發射成功，台下看直播校長、老師們都替學生們感到開心。

縣府指出，第一屆台灣盃火箭競賽共有56組參加海選，最後選出15組進決賽，今天競賽僅10組通過審查可以發射。旭海前幾天還在下大雨，今天的天氣很好，晴空萬里，碧海藍天，搭上火箭發射震撼巨響，見證台灣太空的里程碑。

縣長周春米表示，本屆火箭競賽不僅是台灣首次舉辦全國性火箭競賽，更是亞洲首見大規模火箭競賽。屏東擁有與美國NASA休士頓相似的緯度、遼闊腹地與臨海地形優勢，是發展太空科技的理想基地。今年3月，國科會也宣布，國家火箭發射場域將落腳在屏東滿州九棚村，並預計打造「太空村」，結合交通、教育、產業與生活機能，全面帶動南台灣科技升級，讓恆春半島成為台灣火箭科技聚落。

國家太空中心副主任余憲政說，旭海科研火箭發射場27日舉行新的控制中心揭幕，讓旭海科研火箭發射場有更完整的控制與衛星火箭整測的地方，讓火箭發射場更完備。

比賽採用主辦單位提供標準化固態燃料推進系統（總衝4700牛頓秒、最大推力200公斤、燃燒時間3.1秒）及發射架，參賽隊伍須依規範設計、整合航電、結構與回收系統，打造總重不超過28.5公斤的探空火箭。審查委員會依飛試表現、模擬與實測差異、回收完整度及書面報告評比，大專組與中學組各選出前三名，最高可獲5萬元獎金及獎盃。