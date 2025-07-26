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清金門鎮總兵署修復落成 傀儡戲揭幕匠師分享修復歷程

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「后浦清金門鎮總兵署」今天晚間辦修復落成典禮，特別邀請縣文化獎得主陳金潭獻唱南音增添古意。記者蔡家蓁／攝影
「后浦清金門鎮總兵署」今天晚間辦修復落成典禮，特別邀請縣文化獎得主陳金潭獻唱南音增添古意。記者蔡家蓁／攝影

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2年前遭杜蘇芮颱風重創的金門縣定古蹟「后浦清金門鎮總兵署」，經過一年修復，終於恢復原有風貌，縣府今天晚間辦修復落成典禮，落成儀式遵循傳統風俗，特別邀請金國興戲團進行傀儡戲演出，並為了表示對匠師崇高敬意，於活動中邀請匠師進行修復心路歷程分享及致贈感謝狀，象徵文化傳承的延續與對傳統工藝的尊崇。

落成儀式在今天晚間6點30分登場，由創立於1937年、金門歷史最悠久的金國興劇團演出傳統傀儡戲揭開序幕，並由縣文化獎得主陳金潭獻唱南音增添古意，場面熱鬧溫馨，活動由縣府代理秘書長張瑞心主持，金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣議員吳佩雯、金門縣觀光處長許績鑫、金城鎮長李誠智與多位地方人士也到場見證。

張瑞心表示，總兵署歷經百年風雨，過去曾因莫蘭蒂颱風受損，兩年前又遭杜蘇芮侵襲，如今在文化局積極爭取下完成修復，感謝所有參與匠師的巧手重現風華。值得一提的是，縣府堅持修舊如舊，保留可用原材料並優先使用在地建材，不僅降低對環境的負擔，也落實修復永續精神，期盼未來總兵署可結合夜遊小鎮活動與週邊觀光資源，帶動人潮與商機，讓更多旅人深度認識金門。

文化局長陳榮昌指出，修復工程不僅重建硬體，也保存傳統工藝精神，未來每逢週末將安排傀儡戲與南音輪番登場，讓古蹟不只是歷史建物，更成為活的文化場域，誠摯邀請民眾換上古裝，在甄洋樓與總兵署前靜賞戲曲，彷彿穿越百年。

參與修復的匠師們由蔡朝岳代表分享修復歷程，他強調在施工過程中秉持「舊材堪用、物盡其用」原則，盡可能保留原構件、減少重製，並選用金門在地建材，以實踐聯合國永續發展目標；代表出席的三位匠師莊文賢、蔡朝岳、翁樂文華，也獲文化局頒發感謝狀。

此次修復由文化局向文化部文化資產局爭取1300萬元經費，並由浩達營造有限公司承攬，自2023年7月啟動、2024年5月竣工，7月完成驗收；總兵署由清康熙年間總兵陳龍自舊金門城遷建於後浦，改建自文魁許獬書齋「叢青軒」，為金門軍政史重要見證。

文化局強調，總兵署修復不只是建築復舊，更是文化保存與地方認同的重要里程碑，未來將持續爭取資源，投入文化資產維護與活化，讓金門島嶼更具文化魅力與生活品質。

2年前遭杜蘇芮颱風重創的金門縣定古蹟「后浦清金門鎮總兵署」，經過一年修復，終於恢復原有風貌，圖為遊客如織，到場參觀。記者蔡家蓁／攝影
2年前遭杜蘇芮颱風重創的金門縣定古蹟「后浦清金門鎮總兵署」，經過一年修復，終於恢復原有風貌，圖為遊客如織，到場參觀。記者蔡家蓁／攝影
「后浦清金門鎮總兵署」今天晚間辦修復落成典禮，落成儀式遵循傳統風俗，特別邀請金國興戲團進行傀儡戲演出。記者蔡家蓁／攝影
「后浦清金門鎮總兵署」今天晚間辦修復落成典禮，落成儀式遵循傳統風俗，特別邀請金國興戲團進行傀儡戲演出。記者蔡家蓁／攝影
金門縣定古蹟「后浦清金門鎮總兵署」，經過一年修復，終於恢復原有風貌，縣府今天晚間辦修復落成典禮，與會貴賓一起主持落成啟用儀式。記者蔡家蓁／攝影
金門縣定古蹟「后浦清金門鎮總兵署」，經過一年修復，終於恢復原有風貌，縣府今天晚間辦修復落成典禮，與會貴賓一起主持落成啟用儀式。記者蔡家蓁／攝影
參與修復的匠師們由蔡朝岳（右）代表分享修復歷程，他強調在施工過程中秉持「舊材堪用、物盡其用」原則，盡可能保留原構件、減少重製。記者蔡家蓁／攝影
參與修復的匠師們由蔡朝岳（右）代表分享修復歷程，他強調在施工過程中秉持「舊材堪用、物盡其用」原則，盡可能保留原構件、減少重製。記者蔡家蓁／攝影

金門 文化局 文化資產

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