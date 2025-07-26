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台灣盃火箭競賽決賽登場 屏縣府直播感受震撼

中央社／ 屏東縣26日電

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2025台灣盃火箭競賽決賽25至27日在屏東縣牡丹鄉旭海登場，屏東縣政府今天舉辦直播派對，縣長周春米與民眾一同觀賞火箭發射轉播、無人機表演，見證震撼時刻。

屏東縣府今天在屏東縣體育館舉辦火箭競賽決賽直播活動，周春米與國家太空中心副主任余憲政一起按下火箭啟動按鈕，象徵全台首屆火箭競賽決賽正式啟動。

縣府表示，透過現場即時轉播，參與民眾得以在體育館同步見證火箭發射的震撼時刻。周春米隨後也走訪各科普教育創意攤位，與師生一同動手體驗火箭原理、AI互動與VR太空冒險等活動，感受科學教育的樂趣，展現屏東全民共學的太空教育力。

周春米表示，首屆火箭競賽不僅是台灣首次舉辦的全國性火箭競賽，更是亞洲首見的大規模火箭競賽。此次共有全國56組隊伍報名參賽，15隊晉級決賽隊伍，經最終審查僅有10隊出線，屏東科學實驗中學成功挺進，成為地主之光。

周春米指出，屏東擁有與美國休士頓相似的緯度、遼闊腹地與臨海地形優勢，是發展太空科技的理想基地。國科會今年3月宣布，國家火箭發射場域將落腳在屏東滿州九棚村，並預計打造「太空村」，結合交通、教育、產業與生活機能，全面帶動恆春半島成為台灣火箭科技聚落。

教育處說，直播派對活動吸引大批親子與學校團體參與，現場有「AI火箭胸章生成」、「VR太空體驗」、「乙炔火箭原理展示」、「飛航實驗室」等互動攤位；27日賽事將公布最後得獎名單，並有3組大學團隊表演。

火箭 太空 屏東縣政府

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