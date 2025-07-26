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頂級KTV進駐高雄試營運 高雄KTV市場進入戰國時期

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
看好高雄消費市場，來自台南的賓士KTV高雄台鋁店今天展開試營運，數十間獨立風格的奢華主題包廂，讓高雄KTV市場進入戰國時期。圖／業者提供
看好高雄消費市場，來自台南的賓士KTV高雄台鋁店今天展開試營運，數十間獨立風格的奢華主題包廂，讓高雄KTV市場進入戰國時期。圖／業者提供

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看好高雄消費市場，來自台南的賓士KTV高雄台鋁店今天展開試營運，強調有數十間獨立風格的奢華主題包廂、以及劇院級沉浸式娛樂體驗，營造的音響效果媲美演唱會現場，加上結合星級主廚現做料理，打造全新的KTV頂級體驗，試營運期間至8月31日止還推出全面五折歡唱優惠活動，預期將成為高雄全新夜生活與休閒娛樂地標。

高雄KTV市場競爭激烈，目前除了已經有大帑殿、享溫馨等業者搶食市場，來自台南的賓士KTV強勢進軍高雄，打造全台頂級超過1200坪旗艦型頂級KTV，為南部KTV市場注入新戰力。

業者總經理宋綵菁表示該店斥資上億打造五星級飯店消費環境及數十間獨立風格的奢華主題包廂，提供無與倫比的劇院級沉浸式娛樂體驗，專業隔音與頂級音響系統完美結合，帶來彷彿置身演唱會現場的沉浸式歡唱享受，並結合星級主廚現做料理，是高雄喜愛嘗鮮的歡聚派對首選。高雄KTV市場進入戰國時期，去年不僅有北中南連鎖品牌爭相搶進市區拓點，台南的賓士KTV選擇進駐台鋁商場，未來高雄在地品牌勢必將面臨轉型的挑戰。

看好高雄消費市場，來自台南的賓士KTV高雄台鋁店今天展開試營運，數十間獨立風格的奢華主題包廂，讓高雄KTV市場進入戰國時期。圖／業者提供
看好高雄消費市場，來自台南的賓士KTV高雄台鋁店今天展開試營運，數十間獨立風格的奢華主題包廂，讓高雄KTV市場進入戰國時期。圖／業者提供

KTV 台南 料理

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