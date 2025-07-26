頂級KTV進駐高雄試營運 高雄KTV市場進入戰國時期

看好高雄消費市場，來自台南的賓士KTV高雄台鋁店今天展開試營運，強調有數十間獨立風格的奢華主題包廂、以及劇院級沉浸式娛樂體驗，營造的音響效果媲美演唱會現場，加上結合星級主廚現做料理，打造全新的KTV頂級體驗，試營運期間至8月31日止還推出全面五折歡唱優惠活動，預期將成為高雄全新夜生活與休閒娛樂地標。

高雄KTV市場競爭激烈，目前除了已經有大帑殿、享溫馨等業者搶食市場，來自台南的賓士KTV強勢進軍高雄，打造全台頂級超過1200坪旗艦型頂級KTV，為南部KTV市場注入新戰力。