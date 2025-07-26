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丹娜絲重創南部果園…大港水果祭周末如期登場 日代表慰問果農

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
2025台日大港水果祭今天下午在高雄流音中心海風廣場開幕。記者郭韋綺／攝影
2025台日大港水果祭今天下午在高雄流音中心海風廣場開幕。記者郭韋綺／攝影

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丹娜絲颱風重創南台灣果園，高雄旗山、美濃香蕉產地災損嚴重，高雄市政府與日本台灣交流協會共同主辦2025台日大港水果祭本周末仍如期舉行，吸引遊客品嘗，展現對果農的支持，日台交流協會台北事務所代表片山和之致詞首先慰問台灣農民，表示衷心期盼早日恢復原本的生產。

台日大港水果祭今下午在高雄流行音樂中心海風廣場舉行，今年活動擴大規模，除高雄在地農產與攤位外，更邀請日本熊本市、青森縣、北九州市、沼津市、陸奧市等9座城市業者，打造台日聯合鮮果市集與文化展演舞台。

開幕式演出由日僑學校太鼓表演、熊本城迎賓武將隊登場，深受大小朋友喜愛的吉祥物高雄捷運蜜柑站長、熊本市「肥後丸」也現身，成為吸睛焦點，另也邀請金曲台語歌后李竺芯出席演唱，現場氣氛熱烈。

水果祭攤位展售台日水果，水果做成甜點、飲品及創意美食；日前與房東鬧出租約風波的樋口飯糰也來設攤，吸引遊客排隊購買，也成為現場高人氣的攤位。

片山和之在開幕式表示，這次颱風對台灣南部文旦、芒果等農作物遭受衝擊，在此謹代表日本向所有受災農民及市民朋友致上最誠摯的慰問，衷心期盼早日恢復原本的生活與生產。

片山和之說，台灣外銷日本鳳梨92%、香蕉高達97%，去年解禁進口的紅肉火龍果，也深受日本消費者喜愛，今年日本空運台灣少見水蜜桃與麝香葡萄來台，讓更多台灣民眾品嚐。

市長陳其邁喊話大家盡量吃、盡量買，他表示高雄以水果外交深化與日本青年世代友誼，今年直送金鑽鳳梨和旗山香蕉到八王子市中學生和熊本縣高校生分享，期盼台日兩國深厚友誼以水果結出豐盛果實。

市府行政暨國際處說明，今年除市集與展演外，還設計結合教育與互動的遊戲活動，打造適合親子與國際遊客的友好場域，展現高雄在地特色與國際合作能量，水果祭活動持續到明天，期盼提升高雄水果品牌與國際能見度。

樋口飯糰到台日大港水果祭設攤，是現場高人氣攤位。記者郭韋綺／攝影
樋口飯糰到台日大港水果祭設攤，是現場高人氣攤位。記者郭韋綺／攝影
2025台日大港水果祭周末在高雄流音中心海風廣場登場。記者郭韋綺／攝影
2025台日大港水果祭周末在高雄流音中心海風廣場登場。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁（右）今天出席2025台日大港水果祭。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁（右）今天出席2025台日大港水果祭。記者郭韋綺／攝影

水果 台日 日本台灣交流協會

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