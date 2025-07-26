向海致敬！ 馬管處攜手各界淨灘築沙雕共護馬祖

為響應行政院「向海致敬」政策，交通部觀光署馬祖國家風景區管理處（馬管處）今日攜手連江縣環境資源局、北竿鄉公所、北竿鄉民代表會、北高守備大隊及塘岐社區發展協會，在北竿馬鼻灣沙灘舉辦「淨灘築沙，守護馬鼻灣」活動，結合沙雕藝術與淨灘行動，展現跨機關、公私協力守護海洋的具體成果。

包括連江縣環境資源局副局長林宜華、北高守備大隊長魏政雄、北竿鄉代會詹庭語都到場參與，活動吸引近百位國軍官兵、民眾與志工參與，現場由國際知名沙雕藝術家方智達率先創作大型沙雕，作品以馬祖在地風情為靈感，融合地方特色與海洋意象，傳遞永續環保理念。創作過程亦開放遊客及民眾自由前往觀賞，讓大家能近距離感受沙雕藝術的魅力，提升對藝術與環境議題的參與感。

午後接續展開淨灘行動，參與者共同投入海廢清理與分類，清除大量海漂垃圾，實際還原馬鼻灣沙灘自然風貌，並透過親子沙雕創意競賽，鼓勵家庭運用沙子與回收素材共同創作，落實環境教育與世代共學精神，營造友善共享的海岸空間。