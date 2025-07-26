金門、台北再簽MOU 深化雙城體育交流情誼
👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡
為深化城市運動交流，金門縣政府與台北市政府再度攜手合作，今日在2025金門海上長泳活動前夕，正式完成新一輪《運動交流合作備忘錄》（MOU）簽署，由金門縣教育處長孫麗琪與台北市體育局長游竹萍代表雙方簽署，延續兩地自110年以來的體育合作，為雙城交流寫下新頁。
孫麗琪指出，金門與台北多年來在體育領域密切合作，不僅共同推動馬拉松、海泳、跆拳道、棒球、拳擊等賽事，也在運動設施規劃與行政管理上持續交流。她強調，透過跨城市的文化特色結合運動競技，不僅提升體育發展能量，也為選手創造與國內外高手交流的舞台。
孫麗琪也說，很高興能夠與游局長相約在金門並延續彼此的運動交流合作，也藉由這個機會，向游局長推薦金門，金門是閩南文化的基因庫，同時也是孕育出國內常年冠軍、馳名國際金牌常勝軍─金門高粱酒的發源地，希望透過這次的體育交流，能讓台北市體育局的同仁們感受到金門的熱情，並預祝未來兩縣市在體育發展的這條路上能持續深化交流與合作，台北與金門之間的體育交流情誼悠遠深厚，期望藉由此次簽署合作備忘錄，持續強化選手交流與賽事舉辦經驗，為雙城的體育發展再創全新里程碑。
游竹萍則表示，自首度簽署運動合作備忘錄以來，金門與台北的選手彼此參與各具特色的城市賽事，包括「台北馬拉松」與「金門馬拉松」。此次前來參加海上長泳活動，也藉此深入了解金門水域運動發展。她指出，雙城選手在賽場上以汗水與毅力交織出共鳴，尤其在奧運場上，共同見證「麟洋配」奪金的榮耀時刻，讓金門與台北之間的體育情誼更加緊密。
縣府也表示，金門縣政府教育處與台北市政府體育局完成簽署運動交流合作備忘錄後，象徵兩地共築跨越大海的情誼之橋，未來將以加強行政經驗分享、優秀選手交流為目標，全力促使兩地的運動員們都能勇敢築夢，再創如「麟洋配」那般令金門與台北同感驕傲的運動佳話。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言