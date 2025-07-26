金門、台北再簽MOU 深化雙城體育交流情誼

為深化城市運動交流，金門縣政府與台北市政府再度攜手合作，今日在2025金門海上長泳活動前夕，正式完成新一輪《運動交流合作備忘錄》（MOU）簽署，由金門縣教育處長孫麗琪與台北市體育局長游竹萍代表雙方簽署，延續兩地自110年以來的體育合作，為雙城交流寫下新頁。

孫麗琪指出，金門與台北多年來在體育領域密切合作，不僅共同推動馬拉松、海泳、跆拳道、棒球、拳擊等賽事，也在運動設施規劃與行政管理上持續交流。她強調，透過跨城市的文化特色結合運動競技，不僅提升體育發展能量，也為選手創造與國內外高手交流的舞台。

孫麗琪也說，很高興能夠與游局長相約在金門並延續彼此的運動交流合作，也藉由這個機會，向游局長推薦金門，金門是閩南文化的基因庫，同時也是孕育出國內常年冠軍、馳名國際金牌常勝軍─金門高粱酒的發源地，希望透過這次的體育交流，能讓台北市體育局的同仁們感受到金門的熱情，並預祝未來兩縣市在體育發展的這條路上能持續深化交流與合作，台北與金門之間的體育交流情誼悠遠深厚，期望藉由此次簽署合作備忘錄，持續強化選手交流與賽事舉辦經驗，為雙城的體育發展再創全新里程碑。

游竹萍則表示，自首度簽署運動合作備忘錄以來，金門與台北的選手彼此參與各具特色的城市賽事，包括「台北馬拉松」與「金門馬拉松」。此次前來參加海上長泳活動，也藉此深入了解金門水域運動發展。她指出，雙城選手在賽場上以汗水與毅力交織出共鳴，尤其在奧運場上，共同見證「麟洋配」奪金的榮耀時刻，讓金門與台北之間的體育情誼更加緊密。