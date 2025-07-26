高屏澎東分署大型假日市集 結合旅展吸引人潮
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勞動部勞動力發展署高屏澎東分署今天舉辦「大型假日市集」開幕活動，展期自昨天起至28日，在高雄展覽館登場，展售文創商品、深度旅遊體驗券、農特產等，吸引逾5000人到場。
高屏澎東分署今年的大型假日市集，主題為「夢想啟航祭 創意無限趣」。高屏澎東分署長郭耿華致詞時說，今年結合高屏澎東逾70組在地民間團體、創客團隊與優質創業家，並結合旅展，希望讓更多民眾體驗在地創意與特色商品。
「正所謂高手在民間，此次公部門的力量結合民間團體的努力，希望更多民長力挺在地產業。」郭耿華表示，今年活動首度集結多元及培力就業計畫、創業諮詢輔導服務計畫，以及創客小棧暨澎湖創客基地等，就是希望展現地方創生的成果。
活動由郭耿華、行政院南部聯合服務中心副執行長謝文斌、民進黨立委許智傑和林岱樺等人共同揭開序幕。現場不少民眾走訪攤位，也有人和手創業者交流創業經驗。
高屏澎東分署表示，多元及培力就業計畫從110年起，已培植380家民間團體，創造1868個工作機會，促進近2500人次在地就業；創客小棧暨澎湖創客基地已累積3000名會員，服務近20萬人次。創業諮詢輔導服務計畫啟動5年，協助494人次獲得近4億創業貸款，促進708人次就業。
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