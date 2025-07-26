大二膽戰役75周年 金防部指揮官黃先任登島緬懷英烈

為紀念「大二膽戰役」75周年，陸軍金門防衛指揮部今日在大膽島舉辦紀念活動，緬懷當年浴血奮戰、保衛家園的國軍英烈。金防部指揮官黃先任中將率重要幹部赴大膽島主持紀念活動，代表防衛部全體官兵向英勇殉國的先烈，表達緬懷與追思。

民國39年7月26日夜晚，共軍對大二膽發動砲擊，國軍以225團第1營不到300人的兵力，對抗700多名登陸敵軍，經過全體官兵的浴血奮戰，擊斃共軍300餘人，生俘200餘人，成功締造了「大膽島大捷」，從此共軍也打消以登陸方式占領金門的念頭。

紀念活動於今天上午9點在大膽島生明廳舉行，由黃先任主持，共同回顧國軍光榮戰史，並以「傳承歷史榮光，砥礪軍人志節」、「貫徹國軍使命，捍衛國家安全」、「堅定愛國信念，成就軍人榮耀」，期勉大膽守備隊全體官兵體悟「我死則國生」的精神，力行「知廉恥、辨生死、負責任、重氣節」的軍人志節，堅定「忠於國家、忠於職守」的信念，並以戮力戰訓為本務，精進軍事職能為目標，以此建立官兵榮譽感，成為守護國家安全的堅強前衛。

紀念大會結束後，黃先任也率官兵前往「大二膽戰役紀念碑」獻花，向為國捐軀的烈士致敬，全場氣氛莊嚴肅穆。