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北竿鄉親車禍受傷 海巡逆風出勤協助醫療後送

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
一名北竿鄉男子因車禍造成多處撕裂傷並出現胸痛症狀，經北竿衛生所醫師評估具緊急就醫必要，由於島上無專科醫生及設備，由馬祖海巡隊協助派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。圖／馬祖海巡隊提供
一名北竿鄉男子因車禍造成多處撕裂傷並出現胸痛症狀，經北竿衛生所醫師評估具緊急就醫必要，由於島上無專科醫生及設備，由馬祖海巡隊協助派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。圖／馬祖海巡隊提供

馬祖地區昨日晚間20點發生一起緊急醫療後送事件，一名北竿鄉男子因車禍造成多處撕裂傷並出現胸痛症狀，經北竿衛生所醫師評估具緊急就醫必要，由於島上無專科醫生及設備，考量因天候狀況未達直升機起降標準，趕緊通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。

近期因受颱風及熱帶低壓影響，馬祖地區海域海象不佳，惟海艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，仍不畏惡劣海象立即派遣PP-3582艇緊急出勤趕往北竿白沙港與金馬澎分署第10岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁病患及陪同人員登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭，並與金馬澎分署第10岸巡隊福澳安檢所與連江縣消防局及連江縣立醫院人員合力將病患接駁上岸，由救護車轉送連江縣立醫院就醫。

馬祖海巡隊強調，馬祖四鄉五島間仰賴客船往返，若遇夜間或無航班期間發生醫療急難，經醫師評估具緊急性，海巡將迅速啟動後送機制，全力守護離島鄉親健康安全，履行救生救難職責使命。

一名北竿鄉男子因車禍造成多處撕裂傷並出現胸痛症狀，經北竿衛生所醫師評估具緊急就醫必要，由於島上無專科醫生及設備，考量因天候狀況未達直升機起降標準，趕緊通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。圖／馬祖海巡隊提供
一名北竿鄉男子因車禍造成多處撕裂傷並出現胸痛症狀，經北竿衛生所醫師評估具緊急就醫必要，由於島上無專科醫生及設備，考量因天候狀況未達直升機起降標準，趕緊通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。圖／馬祖海巡隊提供

馬祖 海巡 醫師

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