潮州警和潮州福安宮推出聯名平安金幣 免費取得要這樣做
交通安全宣導出新招，屏東縣潮州警分局搜集轄區交通事故製作短影音設立「平安潮」YT頻道，並與潮州鎮信仰中心福安宮推出聯名平安金幣，想取得金幣套組民眾，要先訂閱「平安潮」頻道或追蹤潮州分局粉專，並向福德正神祈求行車平安，8月2日上午在潮州福安宮發放，限量2000組。
潮州警分局指出，降低交通事故發生率，提升用路人正確駕駛觀念，製作系列短影音，都是潮州鎮周圍發生交通事故，設立「平安潮」YT頻道，希望藉由實際發生案例，提醒民眾行車安全意識。
為讓更多民眾看到警方設置YT頻道，潮州警分局也與在地信仰潮州福安宮結合，推出聯名平安金幣套組，民眾只要訂閱「平安潮」頻道或臉書按讚追蹤屏東縣政府警察局潮州分局粉絲專頁。
接著在指定時間8月2日周六上午9時半到12時到潮州福安宮廟埕廣場領取，聯名平安金幣套組（一人限領一組），並要向福德正神祈求行車平安、誓約會好好騎車、開車，保護自身安全。完成這兩件事情，即可取得。
潮州警分局表示，交通安全除了警方執法，更需從民眾養成交通安全觀念做起，透過現實生活常見街景案例影片，提醒用路人馬路如虎口，隨時謹慎行車，才能真實得到神明的祝福庇佑，歡迎鄉親參與，一起打造更安全的交通環境努力。
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