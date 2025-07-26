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潮州警和潮州福安宮推出聯名平安金幣 免費取得要這樣做

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
交通安全宣導出新招，屏東縣潮州警分局與潮州鎮信仰中心潮州福安宮推出聯名平安金幣套組。圖／警方提供
交通安全宣導出新招，屏東縣潮州警分局與潮州鎮信仰中心潮州福安宮推出聯名平安金幣套組。圖／警方提供

交通安全宣導出新招，屏東縣潮州警分局搜集轄區交通事故製作短影音設立「平安潮」YT頻道，並與潮州鎮信仰中心福安宮推出聯名平安金幣，想取得金幣套組民眾，要先訂閱「平安潮」頻道或追蹤潮州分局粉專，並向福德正神祈求行車平安，8月2日上午在潮州福安宮發放，限量2000組。

潮州警分局指出，降低交通事故發生率，提升用路人正確駕駛觀念，製作系列短影音，都是潮州鎮周圍發生交通事故，設立「平安潮」YT頻道，希望藉由實際發生案例，提醒民眾行車安全意識。

為讓更多民眾看到警方設置YT頻道，潮州警分局也與在地信仰潮州福安宮結合，推出聯名平安金幣套組，民眾只要訂閱「平安潮」頻道或臉書按讚追蹤屏東縣政府警察局潮州分局粉絲專頁。

接著在指定時間8月2日周六上午9時半到12時到潮州福安宮廟埕廣場領取，聯名平安金幣套組（一人限領一組），並要向福德正神祈求行車平安、誓約會好好騎車、開車，保護自身安全。完成這兩件事情，即可取得。

潮州警分局表示，交通安全除了警方執法，更需從民眾養成交通安全觀念做起，透過現實生活常見街景案例影片，提醒用路人馬路如虎口，隨時謹慎行車，才能真實得到神明的祝福庇佑，歡迎鄉親參與，一起打造更安全的交通環境努力。

交通安全宣導出新招，屏東縣潮州警分局與潮州鎮信仰中心潮州福安宮推出聯名平安金幣套組。圖／警方提供
交通安全宣導出新招，屏東縣潮州警分局與潮州鎮信仰中心潮州福安宮推出聯名平安金幣套組。圖／警方提供

交通事故 屏東縣政府

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