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影／橋頭新市鎮1-1道路開闢 恐斷環頸雉族群棲地...環團籲改道

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
10多名環團及保育人士今天上午在環頸雉出沒地點，舉辦賞鳥活動並呼籲改道。記者郭韋綺／攝影
10多名環團及保育人士今天上午在環頸雉出沒地點，舉辦賞鳥活動並呼籲改道。記者郭韋綺／攝影

高雄市橋頭新市鎮第三期開發案規劃開闢60米寬1-1號聯外道路連接橋科園區，引發生態保育疑慮，環團直指，該道路穿越橋頭糖廠周邊森林與農地，當地有保育鳥類環頸雉家族出沒，一旦棲地破碎化，恐將危及族群繁衍與延續，嚴重威脅瀕危物種的生存。

近年橋頭、楠梓納入半導體產業發展熱區，其中橋頭新市鎮第三期開發規畫開闢橋科聯外系統道路，強化交通連接，但道路所經之處恐將危脅環頸雉生態，10多名環團及保育人士今天上午在環頸雉出沒地點，舉辦賞鳥活動並呼籲改道。

野鳥學會總幹事林昆海指出，環頸雉俗稱「啼雞」，是台灣三種特有大型雉科鳥類中唯一棲息在平原農地，分布侷限、族群稀少，2024年列入鳥類紅皮書「極度瀕危」（NCR）名錄，保育等級高於草鴞與山麻雀。

林昆海表示，這裡觀察到一公、一母與一隻雛鳥「三口之家」家族，代表此區擁有完整繁殖族群，只是數量尚無法估計，他認為，環頸雉不擅飛行，依賴草叢、林緣與農地交錯的環境，一旦棲地遭切割，族群存續將陷入危機。」

他指出，環頸雉不擅飛行，極依賴低矮草叢與開闊地的連續棲地，1-1號道路若穿越核心區域，不僅造成棲地切割效應，也會未來帶來更大的路殺風險。

林昆海強調，從空照圖觀察都市計畫區多半空蕩蕩，顯然開發過度，他質疑在人口負成長、房市低迷之際，貿然推動重劃與道路開闢，令人不免懷疑是否存在炒作土地或帶動房價的操作空間。

森林城市協會理事長莊傑任表示，橋頭糖廠不只有環頸雉棲息，包括黃鸝、黑翅鳶、鳳頭蒼鷹等數十種鳥類，當地生態完整性高，應納入保育區，而非被重劃吞沒。

1-1號道路規劃作為橋科園區主幹道之一，莊傑任認為，橋科已有高速公路閘道與1-2道路銜接省道台一線，交通路網已足夠支應園區需求，這條路不是非做不可，卻可能造成無可挽回的生態傷害。

他提出替代方案，建議打通1-3道路連接省道，或沿高速公路邊坡向南新闢通道連結東楠梓與新市鎮一期，可避開鳥類棲地，同時改善南北向交通。

橋頭新市鎮第三期面積219公頃，以住商使用為主，環團統計，新市鎮一期、橋科、白埔、竹林等區域，仍有高達148公頃土地尚未有效開發，預估至少需50年以上才能逐步消化，現階段不是迫切重劃的時機，應先整合已開發區域資源，而非一再擴張。

此案於7月31日由內政部國土署在高雄召開變更都市審議，環團除呼籲暫緩1-1道路推動，重新檢討整體交通規劃，將環頸雉棲地正式納入都市計畫保育區，也籲請大眾透過國土署署長信箱陳情，守護台灣環頸雉最後平原棲息地。

高市都發局回應，橋頭新市鎮計畫由內政部國土管理署主政，相關都市計畫變更與土地開發亦由國署主政辦理，市府理解民間關心生態保育議題，亦會向國土署反映地方居民與保育團體意見，促進新市鎮計畫完善規劃。

瀕危保育鳥類環頸雉家族近期被發現在橋頭糖廠周邊林地及森林出沒。圖／林昆海提供
瀕危保育鳥類環頸雉家族近期被發現在橋頭糖廠周邊林地及森林出沒。圖／林昆海提供
環頸雉是台灣三種特有大型雉科鳥類中唯一棲息在平原農地，目前已列入瀕危物種。圖／蘇貴福提供
環頸雉是台灣三種特有大型雉科鳥類中唯一棲息在平原農地，目前已列入瀕危物種。圖／蘇貴福提供
10多名環團及保育人士今天上午在環頸雉出沒地點，舉辦賞鳥活動並呼籲改道。記者郭韋綺／攝影
10多名環團及保育人士今天上午在環頸雉出沒地點，舉辦賞鳥活動並呼籲改道。記者郭韋綺／攝影

環團 族群 高雄市 都市計畫

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