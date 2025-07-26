影／橋頭新市鎮1-1道路開闢 恐斷環頸雉族群棲地...環團籲改道

高雄市橋頭新市鎮第三期開發案規劃開闢60米寬1-1號聯外道路連接橋科園區，引發生態保育疑慮，環團直指，該道路穿越橋頭糖廠周邊森林與農地，當地有保育鳥類環頸雉家族出沒，一旦棲地破碎化，恐將危及族群繁衍與延續，嚴重威脅瀕危物種的生存。

近年橋頭、楠梓納入半導體產業發展熱區，其中橋頭新市鎮第三期開發規畫開闢橋科聯外系統道路，強化交通連接，但道路所經之處恐將危脅環頸雉生態，10多名環團及保育人士今天上午在環頸雉出沒地點，舉辦賞鳥活動並呼籲改道。

野鳥學會總幹事林昆海指出，環頸雉俗稱「啼雞」，是台灣三種特有大型雉科鳥類中唯一棲息在平原農地，分布侷限、族群稀少，2024年列入鳥類紅皮書「極度瀕危」（NCR）名錄，保育等級高於草鴞與山麻雀。

林昆海表示，這裡觀察到一公、一母與一隻雛鳥「三口之家」家族，代表此區擁有完整繁殖族群，只是數量尚無法估計，他認為，環頸雉不擅飛行，依賴草叢、林緣與農地交錯的環境，一旦棲地遭切割，族群存續將陷入危機。」

他指出，環頸雉不擅飛行，極依賴低矮草叢與開闊地的連續棲地，1-1號道路若穿越核心區域，不僅造成棲地切割效應，也會未來帶來更大的路殺風險。

林昆海強調，從空照圖觀察都市計畫區多半空蕩蕩，顯然開發過度，他質疑在人口負成長、房市低迷之際，貿然推動重劃與道路開闢，令人不免懷疑是否存在炒作土地或帶動房價的操作空間。

森林城市協會理事長莊傑任表示，橋頭糖廠不只有環頸雉棲息，包括黃鸝、黑翅鳶、鳳頭蒼鷹等數十種鳥類，當地生態完整性高，應納入保育區，而非被重劃吞沒。

1-1號道路規劃作為橋科園區主幹道之一，莊傑任認為，橋科已有高速公路閘道與1-2道路銜接省道台一線，交通路網已足夠支應園區需求，這條路不是非做不可，卻可能造成無可挽回的生態傷害。

他提出替代方案，建議打通1-3道路連接省道，或沿高速公路邊坡向南新闢通道連結東楠梓與新市鎮一期，可避開鳥類棲地，同時改善南北向交通。

橋頭新市鎮第三期面積219公頃，以住商使用為主，環團統計，新市鎮一期、橋科、白埔、竹林等區域，仍有高達148公頃土地尚未有效開發，預估至少需50年以上才能逐步消化，現階段不是迫切重劃的時機，應先整合已開發區域資源，而非一再擴張。

此案於7月31日由內政部國土署在高雄召開變更都市審議，環團除呼籲暫緩1-1道路推動，重新檢討整體交通規劃，將環頸雉棲地正式納入都市計畫保育區，也籲請大眾透過國土署署長信箱陳情，守護台灣環頸雉最後平原棲息地。