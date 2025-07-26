高雄知名龍虎雙塔修復後現觀光人潮 路面又將施工9個月引商家反彈

高市蓮池潭風景區知名景點龍虎塔2年前因年久失修封閉整修，今年4月修復後觀光客漸回籠，但去年凱米颱風造成地下涵管30公分落差，水利局欲封路施工，周圍商家認為好不容易觀光客回籠修路影響生意強烈反彈，水利局開協調會後決議9月再施工。

高雄左營蓮池潭的指標性地標「龍虎塔」，因梁柱龜裂，還不時掉水泥塊，自2023年6月開始封塔整修維修，施工期間，四周都是鷹架和砂網，無法參觀，導致觀光人潮流失，今年4月修復完成重新開放觀光。

但龍虎塔前的蓮潭路去年凱米颱風後，地下涵管錯位達到30公分，路面有坍塌危險，水利局原定4月封閉進行更換工程，但引起周邊商家反彈，經過多次協調和說明會，於6月19日和居民達成共識，將在暑假過後9月1日才施工。

有商家及攤販指出，以前龍虎塔、春秋閣和蓮池潭風景區周圍有很多國際觀光遊客，但遇到陸客無法來台加上疫情影響，以及龍虎塔整修2年的時間，觀光人潮如雪崩式滑落，生意慘跌，好不容易盼來龍虎塔修復後重新帶來一些觀光人潮，生意漸有起色，如今又因為水利局又要開挖，而且一挖就是8、9個月，大嘆無法維持生計。

當地「中外餅舖棋餅文創館」業者指出，蓮潭路若要施工應該盡速處理，而非等到暑假，因接下來有中秋節、萬年季和過年市集，觀光人潮會更多，影響範圍會更大，而非等到9月才施工。

業者並認為，不少到店的觀光客都是用Google Map，按圖索驥，由於蓮池潭和龍虎塔觀光景點離高鐵左營站及火車站有一些距離，官方為了發展觀光，應有接駁車以因應觀光需求才是。

市議員李雅芬認為，蓮池潭周圍及龍虎塔觀光都還沒起色，又要動工，難免會影響商圈生意，整個風景區的觀光發展趨勢應有配套措施，例如可引進親子腳踏車及遊湖船，才能帶動觀光；動工若造成商家損失，應結合當地里長進行調查，給予房屋水減免等措施，不至讓商家損失太大。

水利局表示，因施工位於蓮池潭觀光區域，工程前已分別與居民展開3次協商，6月19日第3次說明會後已與居民達成共識，工程延至暑期旺季過後的9月1日才會進場。