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屏東夏日狂歡祭童話冰宮入場機制再調整 票券「一次性發完」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東夏日狂歡祭今年最受矚目的童話冰宮，由於採取免費索票入場，每天都大排長龍，縣府再調整索票機制，從7月28日起票券發放採每日下午2時一次性發完。記者劉星君／翻攝
屏東夏日狂歡祭今年最受矚目的童話冰宮，由於採取免費索票入場，每天都大排長龍，縣府再調整索票機制，從7月28日起票券發放採每日下午2時一次性發完。記者劉星君／翻攝

屏東縣政府舉辦「夏日狂歡祭」最受矚目的童話冰宮，每天吸引大批民眾排隊，近期午後高溫炎熱與雷陣雨頻繁，縣府為維護鄉親安全，從7月28日起調整票券發放機制，除每周三為整修日，改為每日下午2時「一次性發完」所有梯次票券，每梯次人數統一至80人，盼讓到場民眾順利領票入場體驗。

縣府傳播暨國際事務處表示，過往童話冰宮1天開放2次索票，分別為14時、17時，每日開場前常湧現排隊人潮，許多未領到首場票券民眾仍會留在現場等候第2次索票，人數經常超過百人，考量午後氣候不穩定，為保障民眾安全，從7月28日（周一）起，調整每日下午2時一次性發完所有票券。

傳播處表示，童話冰宮為維持參觀品質，採索票限額並分梯次入場，除周三活動修整日外，周日至周四開放10梯次，周五、周六開放至12梯次，原先每梯次70人入場，五、六日每梯次達80人，為讓更多民眾有機會體驗零下10度C的清涼，票券數量同步調整，全面統一為每梯次80張，每人最多可領2張，縣府除感謝民眾熱情支持，呼籲大家遵守遊戲規則，切勿轉售票券，主辦單位會持續請警方協助加強巡場稽查，若查獲違規行為，將依據社維法相關規定裁處。

屏東夏日狂歡祭的遊樂項目都是免費，今年規畫五大主題，童話冰宮、甜蜜の森、狂歡遊樂園、夏日遊園派對嘉年華及主題特色賣店，皆深受親子和遊客喜愛，戶外遊具視天氣情況彈性開放，建議民眾出發前留意「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書公告，掌握最新資訊。

屏東夏日狂歡祭今年最受矚目的童話冰宮，由於採取免費索票入場，每天都大排長龍，縣府再調整索票機制，從7月28日起票券發放採每日下午2時一次性發完。記者劉星君／翻攝
屏東夏日狂歡祭今年最受矚目的童話冰宮，由於採取免費索票入場，每天都大排長龍，縣府再調整索票機制，從7月28日起票券發放採每日下午2時一次性發完。記者劉星君／翻攝
屏東夏日狂歡祭今年最受矚目的童話冰宮，由於採取免費索票入場，每天都大排長龍，縣府再調整索票機制，從7月28日起票券發放採每日下午2時一次性發完。記者劉星君／翻攝
屏東夏日狂歡祭今年最受矚目的童話冰宮，由於採取免費索票入場，每天都大排長龍，縣府再調整索票機制，從7月28日起票券發放採每日下午2時一次性發完。記者劉星君／翻攝

高溫 屏東縣政府

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