聽新聞
0:00 / 0:00

冒名縣府發券攬客 金門租車業者惹議

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
陸客到金門自由行經常租電動車代步，不少業者為了搶客，挖空心思想促銷。記者蔡家蓁／攝影
陸客到金門自由行經常租電動車代步，不少業者為了搶客，挖空心思想促銷。記者蔡家蓁／攝影

陸客金門自由行升溫，業者出奇招搶客，有電動車租賃業者自行印製「金門縣高溫補貼券」，試圖吸引陸客租電動車，券未署名金門縣政府，在小紅書的推文卻寫出「感恩金門縣政府」字樣，不少遊客誤以為是官方補助。縣府澄清，未推出此類補貼措施，也沒授權業者印製票券。

據了解，「金門縣高溫補貼券」是某家電動車行自製，印製手法陽春，標示僅限自由行訪客，實際為業者自行吸收、折抵租車費用，票券設計除註明「金門縣」字樣，無其他明顯資訊，在攬客的小紅書網頁提及「感恩金門縣政府」，遊客誤認為是縣府推的觀光補助措施。

有業者透露，這是「變相酬勞代券」，過去陸客入境時，若幫忙帶香菇或螺螄粉等進入金門，每件可獲40至60元人民幣報酬，有業者不發現金，改發補貼券取代。另有業者說「這就是個人補貼，不代表金門縣府，是行銷、攬客噱頭。」據說，帶一包香菇可獲2張補貼券，可在指定商家抵用租車費。

此手法引發爭議，若衍生爭議恐損害縣府形象。縣府表示，業者若願意自行推促銷是好事，應明確標示來源避免混淆，將研議是否觸法，視情節由消保、警政及司法單位介入處理。

金門 陸客 電動車

延伸閱讀

提升行車安全性！電動車單踏板模式將於2027年在中國被禁止使用！

鴻海子公司再砸6.9億元 注資美國電動車事業

冒用縣府名義？金門租車業者發「高溫補貼券」攬陸客惹議

風華再現！清金門鎮總兵署明重啟 傳統戲曲與古蹟共鳴

相關新聞

高雄那瑪夏民生橋 土石進逼橋梁！公路局爭取經費改建

高雄那瑪夏民生橋在莫拉克風災時沖毀，重建通車12年歷經多次豪雨沖刷，河床土石嚴重堆積，距橋底僅剩1公尺，每逢颱風豪雨動輒...

冒名縣府發券攬客 金門租車業者惹議

陸客赴金門自由行升溫，業者出奇招搶客，有電動車租賃業者自行印製「金門縣高溫補貼券」，試圖吸引陸客租電動車，券未署名金門縣...

新聞眼／風災考驗山區橋梁壽命

橋梁設計使用年限通常為50年，但莫拉克風災後土石淤積導致河床墊高3、40公尺，通車僅4年的桃源區明霸克露橋，近年就屢遭暴...

身體老化生活有多不便？屏東長照館開幕 體驗老年身心狀況

屏東縣政府將原大武營區的033聯合二級場打造成「好屏生活長照館」，今日啟用。館內定期展出長照主題展覽，舉辦健康照護講座，...

人事大風吹？高市府多位局處副首長與區長異動 26日起生效

高雄市政府今日公布新一波中高階文官人事異動，因應7月份多位資深文官屆齡退休，市府啟動組織內部調整，以深化本職與跨業務整合為兩大方向，透過職務歷練與橫向輪調，強化公務團隊政策協調與整體行政能量，人事調動自7月26日起生效。

從教室走向海洋 馬祖研習營引領教師學習「向海致敬」

為落實「向海致敬」政策，海洋委員會於本月23日起至今日，在馬祖辦理為期3日的「海洋教師研習營」馬祖場，來自全台各地的教師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。