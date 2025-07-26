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冒名縣府發券攬客 金門租車業者惹議
陸客赴金門自由行升溫，業者出奇招搶客，有電動車租賃業者自行印製「金門縣高溫補貼券」，試圖吸引陸客租電動車，券未署名金門縣政府，在小紅書的推文卻寫出「感恩金門縣政府」字樣，不少遊客誤以為是官方補助。縣府澄清，未推出此類補貼措施，也沒授權業者印製票券。
據了解，「金門縣高溫補貼券」是某家電動車行自製，印製手法陽春，標示僅限自由行訪客，實際為業者自行吸收、折抵租車費用，票券設計除註明「金門縣」字樣，無其他明顯資訊，在攬客的小紅書網頁提及「感恩金門縣政府」，遊客誤認為是縣府推的觀光補助措施。
有業者透露，這是「變相酬勞代券」，過去陸客入境時，若幫忙帶香菇或螺螄粉等進入金門，每件可獲40至60元人民幣報酬，有業者不發現金，改發補貼券取代。另有業者說「這就是個人補貼，不代表金門縣府，是行銷、攬客噱頭。」據說，帶一包香菇可獲2張補貼券，可在指定商家抵用租車費。
此手法引發爭議，若衍生爭議恐損害縣府形象。縣府表示，業者若願意自行推促銷是好事，應明確標示來源避免混淆，將研議是否觸法，視情節由消保、警政及司法單位介入處理。
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