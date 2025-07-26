新聞眼／風災考驗山區橋梁壽命

橋梁設計使用年限通常為50年，但莫拉克風災後土石淤積導致河床墊高3、40公尺，通車僅4年的桃源區明霸克露橋，近年就屢遭暴漲溪水挾帶的土石沖斷，啟用12年的旗山溪那瑪夏民生橋也面臨改建命運，大自然考驗山區橋梁壽命，山區居民更質疑政府疏濬不力，以致豪雨屢沖毀橋梁。

水利署第七河川分署指旗山溪與荖濃溪都有進行疏濬計畫，其中荖濃溪今年起執行5年計畫，1年約可清淤170萬立方公尺土石，但土石淤積嚴重，更加劇颱風豪雨時的傷害。

荖濃溪、旗山溪為高屏溪上游兩大支流，原本山區道路都沿著山谷深淵蜿蜒前進，跟溪床距離很遠。莫拉克風災後，河床淤積土石逐年抬高，新建橋梁須提升高度以增加通洪斷面。然而每逢豪雨，山上土石不斷往下游沖刷，橋再新、再高也可能被大水沖毀。

其中位於荖濃溪上游的明霸克露橋，造價近10億元，通車4年就不敵豪雨侵襲；下游六龜寶來1號橋斥資5.3億元，才通車3年，居民擔心土石淤積危及橋梁，近年不斷爭取砂石疏濬。

旗山溪上游也同樣有橋梁受創的憂慮，旗山溪那瑪夏南沙魯長廊橋以下屬水利署管轄，長廊橋以上為水保署負責。那瑪夏區公所去年光疏濬那瑪夏河段即花費近2千萬，今年增至6千萬，疏濬效果有限，很擔心難以跟大自然力量抗衡。