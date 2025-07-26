高雄那瑪夏民生橋 土石進逼橋梁！公路局爭取經費改建

高雄那瑪夏民生橋在莫拉克風災時沖毀，重建通車12年歷經多次豪雨沖刷，河床土石嚴重堆積，距橋底僅剩1公尺，每逢颱風豪雨動輒封橋，導致達卡魯瓦部落成孤島，居民盼改建新橋。公路局表示，可行性評估已進入期末報告，今年下半年核定後會爭取經費辦理。

2009年莫拉克颱風重創高雄那瑪夏區，台21線道路（更名台29線）新建14座聯外橋梁，行政院重建會也運用特別預算預備金4.6億元改建南沙魯、民族、民權、民生及達卡努瓦5座區內橋梁，其中民生橋是人口最多的達卡努瓦里唯一聯外橋梁。

那瑪夏區長孔賢傑表示，山區土石沖刷嚴重，導致河床土石直逼橋底，2017年起暴漲溪流多次溢流至橋面，需等大水消退把土石清掉才能恢復通行，「頻繁清淤不是辦法」。孔賢傑說，「動不動成孤島，生活很辛苦」，那瑪夏緊鄰嘉義縣，可行走替代道路通往嘉義茶山，但先決條件是橋梁要能通行，去年凱米颱風封橋5天，這次丹娜絲也封3天，1800多個居民生活不便，2年前爭取重建橋梁。

公路局甲仙工務段表示，民生橋重建以來，土石淤積已墊高7公尺，河階落差愈來愈小，水愈來愈流不動。此外民生橋A1橋台屬河道水流攻擊點，清疏次數逐年增加；民生橋改建可行性評估已至期末報告。