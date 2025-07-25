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身體老化生活有多不便？屏東長照館開幕 體驗老年身心狀況

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣「好屏生活長照館」今日啟用，民眾可進行高齡模擬體驗，感受身體老化後生活上的不便。記者潘奕言／攝影
屏東縣「好屏生活長照館」今日啟用，民眾可進行高齡模擬體驗，感受身體老化後生活上的不便。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府將原大武營區的033聯合二級場打造成「好屏生活長照館」，今日啟用。館內定期展出長照主題展覽，舉辦健康照護講座，並有高齡及失智模擬體驗、長照資訊與諮詢等，增進民眾的長照通識知能，及早做好家庭照顧做好準備。

大武營區原為國運傘兵訓練基地，部隊遷移後縣府保留其中13棟建築，於2021年登錄歷史建築，並陸續完成修復工程及周邊文資環境景觀整理，其中新成立的「好屏生活長照館」是修復完成後首座開放使用的歷史建築。

縣府統計，截至6月底屏東人口老化已達21.37%，屬超高齡社會，長照已是未來社會將面臨的重要議題，也是每個人都會遇到的生命課題。縣長周春米表示，她上任後率全國之先成立長期照護處，除了提供日照服務、長照住宿等軟硬體建設。

如今成立首座長照館，由大仁科大負責營運，將提供長照資訊與諮詢服務，每季也有不同包括長照、失智等主題展覽；每天也有4場次的VR及高齡模擬體驗，讓民眾感受身體老化後生活上的不便。

館內也有電影播放、多元照顧及健康講座、親子圖書共讀等系列活動，並舉辦理財、再就業、法律、手作點心、沖咖啡等實用課程，讓長者上課學習。長照處表示，希望民眾能透過長照館認識長照議題，理解自己與家人的需要。

好屏生活長照館每周二至周日上午9時至下午5時開放，除了民眾可免費入場參觀外，也歡迎各級學校或團體作為戶外教學的場域，洽詢電話：08-7558111。

屏東縣政府將原大武營區的033聯合二級場打造成「好屏生活長照館」，今日啟用。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府將原大武營區的033聯合二級場打造成「好屏生活長照館」，今日啟用。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府將原大武營區的033聯合二級場打造成「好屏生活長照館」，今日啟用。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府將原大武營區的033聯合二級場打造成「好屏生活長照館」，今日啟用。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府將原大武營區的033聯合二級場打造成「好屏生活長照館」，今日啟用。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府將原大武營區的033聯合二級場打造成「好屏生活長照館」，今日啟用。記者潘奕言／攝影

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